網友多、手機月費破千 人夫差點被妻休了

2018-03-03

〔記者王捷／台南報導〕劉姓人妻與曾姓丈夫結婚20多年，但劉女認為丈夫沉迷網路遊戲，網友近5000人，每天至少玩1、2個小時，而且還對她辱罵髒話，加上手機費每個月「高達」1300元，讓她憤而在2年前離家，並在去年初向丈夫提出離婚，一審時法官判准，但丈夫不服，認為法律上沒規定網友多、手機費破千就能離婚，二審時終於力挽婚姻。

老婆氣到離家出走 夫二審才挽回婚姻

劉女主張，她跟丈夫在20多年前結婚，育有子女3人，婚後丈夫常常用三字經辱罵她，還因玩網路遊戲疏於照顧家庭，已有10年多未同床，夫妻倆形同陌路，加上離婚打官司互相攻擊，讓感情更加淡薄，2年前她再也受不了丈夫的精神壓力，因此搬家與丈夫分居。

但曾男不滿說，妻子口中的「三字經」是他偶爾脫口而出的「衝三小」，他的工作常要上網蒐集資訊，也要常用手機，沉迷線上遊戲的指責並不公平，至於分床睡，只限於夜間，工作午休時間或孩子上課時，他還是會回家跟妻子睡覺，甚至是趁著白天小孩不在家與妻子房事，妻子在2年前分居，不能怪在他頭上。

為了求證，法官傳喚曾、劉2人的子女，子女供稱雖然曾聽過曾男罵三字經，但並沒有時常將三字經掛在嘴邊，且曾男玩網路遊戲、吃飯時玩手機、分房睡傷感情等，這是否影響婚姻？法官認為證據不足，加上分居時間不長，法官在二審判決不准離婚。