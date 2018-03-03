役男刪竊酒影帶「沒偷酒」仍起訴

2018-03-03

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府工務局人員於2016年5月間，發現擺放在研討室8箱約96瓶、總價7萬多元的馬祖東湧高粱酒不翼而飛，調閱監視器發現28歲蘇姓替代役男，曾三度進入主機房涉嫌將電腦格式化，導致所有監視器畫面消失，因此懷疑偷酒人就是蘇男；不過，因監視器畫面已消失，加上無人目擊蘇男偷酒，桃園地檢署檢察官調查後認為，蘇男涉嫌格式化電腦但無證據證明偷酒，僅依破壞電磁紀錄罪將他起訴，竊盜部分則不起訴。

格式化電腦毀紀錄

蘇男自2015年10月起至隔年9月於工務局服替代役，負責輪值更新主機房的電子看板系統並持有鑰匙，工務局人員2016年5月5日清點酒品發現數量短少，隨即展開調查，蘇男因協助調查而取得監視器系統最高權限帳號、密碼，之後工務局人員就發現主機房電腦被格式化，監視器畫面都已消失。

無法證明他偷高粱酒

蘇男接受政風室人員訪談時聲稱，進入主機房是在備份監視器畫面，於檢方偵訊時又改口稱，進入主機房只是為了操作電子看板的電腦，並沒有操作監視器電腦，甚至稱在政風室的說法只是「為了想早點退伍」。

破壞電磁紀錄 起訴

工務局資訊人員證稱，工務局監視器系統無法透過網路對外連結，且蘇男確實有主機房鑰匙及監視器系統最高權限帳密，監視器業者也證稱，電腦曾遭人格式化；檢方依證人證詞、相關監視器畫面，依破壞電磁紀錄罪將蘇男起訴，竊盜部分因監視器畫面已消失也無目擊者，無證據可證明他有偷酒，予以不起訴。

桃園市工務局表示，蘇男與同仁互動良好，案發當下因事證不明確並考量蘇男仍在服役，直到他退役後才對他提出刑事訴訟。

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