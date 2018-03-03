行動販毒車 載5千包毒品兜售

2018-03-03

緝賭意外抄毒

〔記者姚岳宏／台北報導〕警方要查賭場，卻意外查獲行動販毒車！台北市警方年假期間前往南港路三段搜查一間準備開張的賭場時，現場雖未發現任何賭具，但在場30歲男子方世賢神色慌張，警方發現有異仔細搜查，果然在門外他的車上，查獲總重逾60公斤的近5千包毒咖啡包，當場人贓俱獲。

通常如此大量毒品，都會藏匿於隱密且安全的地方，有需要再拿出來兜售，但歹徒卻大剌剌將毒品放在車上，直接開車四處兜售，以為「最危險就是最安全地方」，根本不怕被偷或臨檢，警方也對其大膽行為感到訝異。

當時正值安居緝毒專案期間，台北市街頭查獲大批毒品，警局長陳嘉昌至為重視，親自要求轄區警、市刑大及緝毒中心共組專案小組，全力溯源追查上游毒販。

警方調查，有民眾檢舉近來常有不明人車出入該處，懷疑可能是賭場，上月16日下午，轄區南港警分局派員前往查看，發現該處是正在裝潢、尚未營業的檳榔攤，屋內當時有3人，未查獲任何賭具。

照理說，警方沒查到賭場，現場3人應該鬆一口氣，但其中一名男子方世賢神情卻一直很緊繃、眼神不斷閃爍，也不敢直視警方，警方心覺有異，問他「怎麼來的啊？」得知方男開車來此，隨即跟他到店外車上查看。

賓士藏60公斤毒

警方立刻在他賓士車後座發現5個大紙箱，裡面竟裝滿「小惡魔」包裝的毒咖啡包，清查之下，竟有4900餘包混合K他命及氯甲基卡西酮的毒咖啡包，方男當場臉如死灰。方男向警供稱，這批毒品是陳姓友人寄放，但日前陳男卻因吸毒過量死亡，方男推稱不知如何處置這批毒品，才會隨車攜帶，但警方認為是推託之詞，除依毒品罪嫌送辦方男，另積極追查毒品來源及可能流向。