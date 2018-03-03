政商名流、公務員 受害不敢出面

2018-03-03

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕快取寶案違法吸金188億餘元，金額之高令人咋舌，檢調憲追查發現，集團主要採取4大招數誆騙投資人，許多投資人吃到甜頭後加碼投資，最後面臨巨額損失，甚至不少人的一生積蓄蕩然無存。

辦案人員透露，被害人不乏嘉義地區有頭有臉的民代、政商名流，甚至調查局官員、警界等也有人受害，吸金案爆發後，有人礙於面子，不敢讓家人知道，檢調傳喚時不願出面說明。

檢方查出，萱萱公司2007年先以取得台灣華特迪士尼公司授權製作公仔為名，持偽變造合約書、訂購單，佯稱承接大量海外訂單有資金需求，以月利潤2%以上向投資人保證獲利，招攬投資。

2015年起，孫岳澤等人再以投資快取寶智能櫃機器可獲高額獲利，以保證獲得月利潤2至7%不等繼續招攬投資。同年5月，孫嫌等人又對建商曾國護、車商許明環誆稱，萱萱公司取得購買上海迪士尼樂園商舖資格、每單位台幣1億800萬元，購入後可按月收租金人民幣19萬多元不等，1年後該公司還將以原價買回，詐得4億1904萬元。

孫岳澤夫婦為免投資人將取得紅利的支票兌現，假借發行股票等名目募資6億元，依此詐得5億5680萬元。 2015年底，孫嫌等人又宣稱富利安集團公司獲利豐厚，利用臉書及各種場合募資，還利用電腦變造富利安股票買賣假象，詐得7億6115萬餘元。