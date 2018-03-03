警藏刀 殺傷好搭檔 開偵防車衝漁港身亡

2018-03-03

〔記者王駿杰、蔡彰盛／新竹報導〕新竹市警二分局26歲田姓偵查佐，前晚開偵防車與同小隊的27歲李姓偵查佐一起出勤，坐副駕駛座的李員突然持水果刀刺殺田員8刀，兩人扭打摔出車外，田員負傷逃離，大量流血送加護病房，救治後已無生命危險；李員行凶後棄同僚於不顧，獨自開偵防車衝進10公里外的南寮漁港身亡，至於行凶動機不明。

兩人扭打 田員負傷逃

新竹市警方昨指出，兩人的謝姓小隊長發現李員情緒低落，臨時建議由田員陪同李員出勤，藉機開導，了解為何情緒不佳，不料發生憾事。

田員陪出勤開導 反出事

警方指出，1日晚間8點55分，田員開偵防車載李員離開分局，經東大路邊，田員問李員「你怎麼悶悶不樂？」李沉默不語，隨即問是否有紙，田以為他想以書寫表達，停車後低頭找紙，李突然持長約20公分的水果刀朝田猛刺，田奮力以手格擋，兩人扭打，從偵防車副駕駛座摔出車外，田員流著血，起身逃離，但李員沒有追趕，將偵防車開往10公里外的南寮，衝入南寮漁港。

晚間9點25分，田員打電話向謝姓小隊長求救，路旁店家發現他滿身是血，趕緊叫救護車，警方趕到將他送醫。田員前胸兩處穿刺傷，左前臂、右後肩、左右手掌劃傷，左胸皮下血腫，手術後已無生命危險。

晚間10點，警方根據偵防車進行手機定位，發現車在南寮漁港，這時消防隊接獲報案有車輛落海，潛水員下水，見偵防車車體嚴重變形，花半小時把車窗擊破，將卡在車內的李員救出，並在副駕駛座踏板發現凶刀，李員11點9分送醫後不治。

田員︰不知為何遭攻擊

受傷的田員清醒後表示不了解為何遭攻擊；警界眾說紛紜，傳出李員和田員疑因工作上爭取功獎產生嫌隙。

警方表示，兩人是同學，同個小隊又坐在隔壁，感情良好，農曆年前小隊執行「安居緝毒專案」，查獲一、二級毒品與兩把金牛座改造手槍，獲頒行政院表揚狀。

傳因功獎產生嫌隙

警方說，兩人都是年輕新血，資歷較淺，都是參與支援，並無爭奪績效、獎金問題。一名資深刑警說，兩人都有穩定交往女友，拿工作上嫌隙或日常發生口角當動機，都顯得薄弱。

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