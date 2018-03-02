無法辨識行為違法 病媳砍死婆婆 不起訴

2018-03-02

〔記者謝君臨／台北報導〕52歲張姓女子與80歲程姓婆婆在北市民生社區合開麵攤，兩人感情融洽、親如母女，沒想到去年3月張女在廚房備料時，疑因精神疾病發作，突然拿起菜刀朝程婦右頸狠砍1刀，導致程婦送醫不治，張也隨即被依殺人罪送辦；台北地檢署事後將張女送醫進行鑑定，認定她犯案時心神耗弱，無法辨識行為違法，昨將張女不起訴處分。

檢警調查，程婦在當地住了至少30年，靠著經營麵攤養家，張女嫁入後，情同母女的婆媳倆一塊經營麵攤，在附近頗有名氣。麵攤公休時，張女也常跟丈夫、2個兒子及程婦一起出遊，一家五口感情很好，因此悲劇發生時，鄰居都難以置信；麵攤目前已無營業。

警方調查，張女罹患重度憂鬱症，去年3月16日才剛就醫，不料隔日上午在廚房準備食材時疑突然發病，竟拿起菜刀朝一旁的程婦右頸揮砍，程婦中刀後瞪大眼站著，張女則不敢置信地看著雙手，隨即扔下菜刀跑出屋外，對在屋外洗菜的先生說：「我砍了媽媽！」接著開始哭叫並不停顫抖。

陳男驚見母親摀著脖子走向門口，趕緊上前攙扶，放聲大喊：「救命啊！快叫救護車！」鄰居聽聞立刻協助報案，但程婦仍因大量出血不治。

警詢時，張女數度哭到癱軟，直呼：「她是天底下最好的婆婆！」「我沒辦法控制情緒，有個聲音叫我這麼做！」

檢方將張女送醫進行精神鑑定，鑑定報告指張女罹患思覺失調症 ，犯案時不知自己在做什麼，檢方據此認定張女無法辨識行為違法性，主觀上並無犯意，將張女不起訴。