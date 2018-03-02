落石砸車 孫死外婆傷

2018-03-02

〔記者江志雄／宜蘭報導〕高姓女子前天深夜開車載父親到羅東看完醫生後，連同母親及2歲兒子一同返回大同鄉南山村的住處，行經省道台7甲線（中橫宜蘭支線）25公里處，山上的一顆40公分大落石從天而降，砸穿副駕駛座的前擋風玻璃，副駕駛座上的高母頸部、四肢擦傷，她懷裡的2歲外孫被落石砸中頭部，重傷送醫不治；公路總局研判是地震造成土石鬆動釀成悲劇。

警方呼籲兒童應坐安全座椅

事發地點是宜蘭通往武陵農場的必經道路，這段期間賞櫻遊客多，公路總局呼籲用路人小心安全，已派員刷除邊坡上有安全顧慮的石塊，並加強路況巡查；警方也呼籲，兒童應依規定乘坐安全座椅。

大同鄉南山村一家4口，包括林姓男童、男童母親高姓女子、外祖父母，共3名大人1名小孩，前天共乘一輛休旅車下山，深夜11點多返家，由高女開車，外祖母抱著男童坐在副駕駛座，外祖父坐在後座。

事發時，車子行經台7甲線則前橋，剛繞過一處彎道，在距離住家5公里路上，突然半空中飛來一顆40公分的大石頭，砸破休旅車副駕駛座擋風玻璃，又擊中男童頭部，外祖父母、媽媽，聽到「砰」聲巨響，因視線昏暗不知發生何事，打開車內小燈，赫然發現男童頭部被大石塊砸中血流不止，男童當場失去意識。

車內3名大人見狀驚慌失措，高女對著兒子大喊「寶貝，你醒醒啊！」護兒心切下猛踩油門，駛往宜蘭縣消防局設在南山村的救護站求助，請求消防員救救她兒子，但男童已無生命徵象，消防隊員施以CPR，再出動救護車，連同外祖母一同載往距離70公里的羅東聖母醫院急救。男童因傷勢嚴重，昨天凌晨1點40分宣告死亡；外祖母傷勢無大礙，母親與外祖父則毫髮未傷。林小弟弟坐在車內被巨石砸死，家人難以接受。

公路總局研判地震鬆土釀悲

公路總局獨立山工務段昨天用空拍機勘查意外地點，當地邊坡林木茂密、植被完整，未發生坍塌災害，認為是單一落石事件，石頭可能從120公尺高的山壁滑落，不排除是連日來數次震度5級的地震搖晃，以致土石鬆動造成。