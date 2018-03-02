努力討生活 蝸居遇縱火 淒苦啞婦 無人辦後事

2018-03-02

3名女兒3個爸

〔記者劉慶侯、鄭景議、周彥妤／台北報導〕無辜葬身火窟的婦人謝玉燕，警方從親友和同事處得知，她可說是孑然一身、一生淒苦，瘖啞的她雖生有3個女兒，但不知為何都和她很少往來，謝婦只能靠自己在飯店當洗碗工為生，獨居在月租5000元、只有1床1桌的廉價房間，幾乎是自己一個人度過無聲的人生。

從高雄趕來認屍的謝玉燕妹妹透露，2人都是養父母領養來的孩子，雖一起在南投長大，但姊姊在她11歲時就出嫁，加上是瘖啞人士，兩人並不親暱，最近一次見面已是5年前回南投老家掃墓，只記得姊姊帶著一個女孩回家祭祖，雙方匆匆一瞥，沒有多交談，她也不知該名女孩是不是姊姊的女兒。

皆無往來 無人問

警方透過多方管道試圖聯絡謝婦其他家屬，希望有人能出面處理後事，這才意外查出謝婦曾生養過3名女兒，最大的33歲，但3人各有不同姓氏，疑為與不同生父所生，其中2人住南投，1人住在新北市，不過警方多次以電話和可用的管道聯繫，都未獲回應，暫時只能等待她的親人主動聯繫。

西華飯店表示，謝婦是公司器皿組員工，做事認真負責，從不遲到早退，跟同事相處融洽，對於她不幸遭逢意外，公司感到非常惋惜，同事也都不捨，後續會協助家屬辦理後事及給予撫卹。

縱火男 北市府臨時工

北市環保局副局長盧世昌說，張嫌是低收入戶，去年2月透過社會局從區公所轉介擔任環保局的市民臨時工，分派到北市環保局中山區圓山分隊，工作情況還算正常，未曾與同仁發生爭執，不過做事常要人盯著，較少與同仁互動。如確定是他犯案會解僱。