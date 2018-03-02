「愛不是占有」法官引泰戈爾詩勸戒

2018-03-02

〔記者楊國文／台北報導〕張彥文的刑度愈判愈輕，高等法院更一審受命法官梁耀鑌認為，張是因感情受挫，且對愛的觀念偏差，「誤把占有當作愛」，選擇殺害林女再同歸於盡，考量他有悔意、已和解、再犯率低等情，依此判他15年徒刑。

梁耀鑌昨在判決書中特別引用印度詩人泰戈爾說：「愛不是占有，也不是被占有，愛只在愛中滿足」；喜歡一隻鳥，就給牠自由，喜歡一條魚，就給牠一片海，指從張男的訣別信內容，可以窺知張內心誤把「占有」當成「愛」，且任由占有欲滋長，最後鋪天蓋地吞噬其理智，演變成當對林女感情無法挽回時，即預謀殺死林女再自殺，選擇以玉石俱焚方式解決問題，陪葬兩個家庭幸福，令人扼腕。

勸世間男女 好好學放手

梁耀鑌並苦口婆心提醒，男女若遇到感情困擾，應適時找朋友或專業心理諮商，或向衛生福利部自殺防治專線求助，若不幸遇上恐怖情人，可以參酌衛福部提供的「擇、告、靜、淡、報」等「安全分手五步驟」冷靜處理。

此五步驟分別是：一、擇：慎擇分手時間和地點；二、告：告知友人並陪同；三、靜：平靜提出避免激怒對方；四、淡：冷淡應對避免牽扯；五、報：若持續騷擾則報警。梁耀鑌認為：「當你沒機會再愛對方時，或許真正該做的不是彼此傷害！」