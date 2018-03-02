47刀殺女友輕判15年 宅王再4年就可聲請假釋

2018-03-02

羈押3年5個多月可折抵

〔記者楊國文、王定傳、魏瑾筠／綜合報導〕台大碩士畢業、有「台大宅王」之稱的張彥文，3年多前不滿林姓女友要分手，當街狂砍她47刀致死並親吻其下體，一審被判無期徒刑，二審考量與死者家屬以1145萬元和解，改判21年6月，最高法院將其中殺人罪部分發回更審，高院更一審依張的訣別信，認定張是感情受挫預謀殺人，而後自殺不成，審酌他有悔意、已和解等情，依此判刑15年，還可上訴。

若全案最後被判15年定讞，刑法規定關滿一半（7年6月）就達到聲請假釋門檻，張彥文至今已被羈押3年5個多月，等於再服刑4年又20多天就可聲請假釋、有望出獄。高院表示，殺人罪定讞後，會與先前已定讞的性侵等罪刑合併再訂執行刑。

獄中表現良好假釋利多

張彥文所犯的強制、侵入住宅罪先被判刑1年定讞，目前人在台北監獄服刑，昨未到庭聆判，監所說判決後，他的情緒無太大起伏。他去年7月入監，從事紙袋、髮夾、衣架的加工作業，表現循規蹈矩，無違規紀錄，與「同學」相處融洽。法界人士說，他獄中表現良好，是聲請假釋有利條件。

33歲張彥文就讀台大期間，曾參加電玩比賽奪冠，畢業後任職會計師事務所，被視為「人生勝利組」。2013年底張和21歲林女交往、同居，兩人屢生口角，隔年9月兩人赴日旅遊5天，期間仍不斷爭吵，張一氣之下強拍林女裸照，還兩度性侵，林女返台後堅持分手。

同月22日，張彥文帶著2封訣別信，攜刀埋伏在林女住處外，趁林女出門上班時上前勒住頸部說：「我要自殺了，想跟妳當最後一天的男女朋友！」要求林女再與他發生一次性關係遭拒，張痛罵：「妳知道我是用生命愛妳嗎？竟然騙我！」揮刀砍殺林女47刀，親吻屍體私處後自砍頸部受輕傷，隨即被警逮捕。

檢方認定張男預謀殺人，手段殘忍，將他求處死刑；一審時林母哽咽痛批張男：「我女兒養這麼大，你竟把她殺害，我後半輩子靠誰？」拒絕跟張家以1260多萬元和解，不過一審法官認定張有教化可能，判無期徒刑。

二審改認張男是臨時起意殺人，加上林家父母同意張家以1145萬元和解，檢方不再堅持求處死刑，法官依性侵2罪各判張3年2月、污辱屍體罪7月，加上殺人罪15年，共判21年6月；另涉犯恐嚇等3罪則判1年徒刑，可易科罰金確定。全案上訴後，最高法院認為應查明張是「臨時起意」或「預謀殺人」，發回更審。

高院更一審指出，張是因感情受挫而計劃殺害林女，屬預謀殺人，但張是對愛的觀念偏差，才會以玉石俱焚方式解決問題，足認有教化可能、再犯可能性低，因此殺人罪部分仍判15年。