半夜找酒保訴苦／女大生遭痛毆 拚死保清白

2018-03-01

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕女大生小真（化名）與男友吵架，竟於半夜跑到酒吧，跟認識才半個多月的古姓酒保訴苦，哪知古男垂涎其美色，竟假意載她回學校，卻載回住處施暴性侵，揮拳並以電蚊拍痛毆強逼與他嘿咻，驚覺上了賊船的小真抵死拚鬥，在身上留下至少10處大面積傷痕，最後幫對方打手槍才保住貞操，新竹檢方依強制性交未遂罪嫌起訴古姓惡狼。

檢警調查，古男與小真去年9月透過臉書認識，半個多月後小真因與男友發生爭執心情欠佳，而前往古男工作的酒吧找他訴苦，古男清晨6點多下班欲返回住處，而小真因喝酒不便騎車，便請古男載她回學校。古男見有機可乘，故意以需休息為由，先將小真載回住處，小真因體諒古男剛下班而不疑有他，遂與古男一同進入住處。

古男見兩人獨處，竟將小真推倒在床想硬上，過程中因小真不斷抵抗、掙扎，古男惱羞成怒，竟徒手及拿電蚊拍毆打小真，造成小真多處挫傷。

古男見小真抵死不從，仍強令小真幫他打手槍，最後古男才放她離去。小真隨即回家告訴家人，報警處理。

古男到案後否認強制性交未遂或強制猥褻；檢方發現，醫院診斷證明書上，清楚記載她遭古男攻擊所受的傷勢，且全身至少10處10多公分見方的大面積傷痕，足以佐證小真奮勇抵抗的慘烈經過，全案依強制性交未遂罪嫌提起公訴。