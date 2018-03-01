幫錢包找失主 尋獲失聯恩師

2018-03-01

憑1張國外駕照找到人

〔記者王捷／台南報導〕台南市警二分局長樂派出所許姓警員，前天值班時突然接到銀行保全送來的一個錢包，但是錢包一打開只有一張國外駕照與100多美元，許員依據駕照上失主的姓名Peggy shaffer，用臉書搜尋，意外發現失聯10多年的國中簡姓實習老師是共同朋友，簡老師知道以前的孩子當上警察，好開心，幫忙聯絡已經60多歲的Peggy，師生因遺失物再次重逢，讓簡老師很欣慰。

上月27日下午，許員拿到Peggy遺失的皮包，皮包內唯一能識別的證件只有一張國外駕照，上面也沒有中文名字，因此無法用戶政系統查詢，但駕照照片是女性華人，許員心想用臉書搜尋，輸入護照上的名字後，發現有6個結果，用相片一一比對才確定失主使用的臉書。

失主是簡老師臉書朋友

還好Peggy shaffer的臉書好友只有數10人，這時許員發現她的臉書朋友中，有一名好友竟與國中班導是共同朋友，班導跟許員說，這位Peggy女士是當時來學校實習的簡老師的朋友的阿姨，還好她還有與簡老師聯絡，許員得知後立刻回憶起當時簡老師在學校代課的狀況，要了簡老師的電話後立刻聯絡。

簡老師得知10多年前的學生當了警察，相當訝異，但許員來不及敘舊，馬上跟簡老師說來龍去脈，簡老師透過朋友才聯絡上60多歲早已移民美國的Peggy，她向許員說，才剛下飛機回到台南跟朋友吃飯，不曉得原來皮包掉了半天，急忙向許員道謝。

許員感恩老師當年鼓勵

許員說，因為這個遺失物，聯絡上失聯10多年的老師，還記得以前簡老師跟他說，書沒讀好沒關係，但是不要學壞，讓他立志想當警察，也記得當時還是大學生的簡老師，帶著他們參加英文合唱比賽唱修女也瘋狂的主題曲，男生都裝扮成修女的模樣，簡老師得知許員當上警察，還為了一個皮包這麼認真，覺得很驕傲。