LINE人妻「我想愛愛」高爾夫金牌沒進洞 照賠

2018-03-01

〔記者謝君臨／台北報導〕職業高爾夫球中生代好手連騼森，前年與劉姓人妻上摩鐵開房，遭劉女丈夫報警捉姦，警方雖未找到用過的保險套、衛生紙等事證，難以證明連男與人妻「性器接合」，不過高等法院民事庭認為2人用LINE互傳「妳幫我吹」、「我想愛愛」、「在廚房做」等訊息及抓姦照片，認定連男侵害劉女丈夫的配偶權，判賠40萬元確定。

連騼森多次高爾夫球奪冠

43歲連騼森外型帥氣，身高174公分，1995年轉戰職業高爾夫球後屢獲佳績，去年勇奪ThreeBond TPGA（台灣職業高爾夫協會）挑戰巡迴賽扶輪挑戰賽冠軍，2011年參加香港舉行的銀利職業經典賽也奪冠。

全案源於在大學任教的劉女丈夫，意外發現連男與妻子互傳「我現在想要」、「我要讓妳都很想跟我做」、「想要抱抱睡覺」、「我想愛愛」、「妳弄得很舒服」、「因為我們有一起泡過澡了」等訊息，懷疑妻子外遇，展開跟監。

2016年1月21日，劉夫發現連男開車載妻子進入北市沐蘭汽車旅館，3小時後離開；同年2月4日深夜，兩人又去北市薇閣汽車旅館，報警捉姦，進房發現連男上身赤裸，僅穿運動長褲，劉女一絲不掛，在浴室僅以大毛巾裹身，房內床單凌亂，兩人內衣褲隨意散置，劉夫除控告兩人通姦罪，並與妻子協議離婚。

刑事方面，由於未在現場找到用過的保險套、衛生紙等直接證據，檢方將兩人不起訴；劉夫另提民事訴訟，向連男求償精神慰撫金150萬元。

辯陪劉女去薇閣上廁所

連男辯稱兩人是高爾夫球友，當初前往沐蘭旅館是因為練完球後去沖洗，未發生性行為，去薇閣則是劉女腸胃不適，陪她上廁所及休息，也無不軌；至於曖昧訊息，只是「抒發個人情感」，未侵害劉夫配偶權及家庭。

法院依抓姦照及LINE的曖昧訊息等事證，認定連、劉有相當親暱的男女情感往來，且頻繁上旅館獨處，足以破壞劉夫婚姻，一、二審均判連男須賠償40萬元，全案確定。