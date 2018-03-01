平交道急扶騎士 回頭開車遭火車撞爛

2018-03-01

〔記者劉婉君、蘇福男／綜合報導〕台南市年逾六旬的姚姓廂型車駕駛，昨在新市區光華街平交道前與機車騎士擦撞，姚男顧不得車尾還停在鐵軌上，趕緊下車扶起騎士，這時平交道警鈴響起，姚男回到車上開車已來不及，約4秒後車尾遭自強號撞擊，廂型車被撞得四輪朝天、嚴重變形，幸好姚男送醫後恢復意識，暫無生命危險。

廂型車駕駛送醫 恢復意識

鐵路警察表示，將依道路交通管理處罰條例第54條，對肇事駕駛處以1萬5千元至9萬元罰鍰，並吊銷駕照，全案將依刑法公共危險罪嫌偵辦。

鐵路警察表示，昨上午10時46分，姚男的廂型車在通過平交道時，與前方機車擦撞，姚男趕緊下車和路人一起扶起騎士，但廂型車車尾還停在平交道上，平交道警鈴響起，柵欄開始放下，姚男連忙將車駛離，不過已來不及，廂型車被南下103次七堵往潮州的自強號撞上，巨大撞擊力造成廂型車180度翻轉、變形，瞬間成為廢鐵。

救難人員趕抵，姚男已被路人拖到路邊，額頭流血、後腦有8公分撕裂傷，救護人員將他檢傷、送上擔架時，現場還有民眾幫忙撐傘遮陽。

「碰一聲很大聲，好嚇人！」目擊者說，當時警鈴響起，柵欄也已放下，有路人連忙按下緊急按鈕，但沒多久就傳出巨響。

姚男送醫後意識清楚、腦出血、肋骨斷3根，但可能受到驚嚇，對事發狀況無法交代清楚，警方將再到醫院製作筆錄。

事故造成台鐵列車採單線通行，約1小時後恢復正常，計有13列次、約4120名旅客受影響。

另外，高雄前天也有一起案例，所幸有驚無險，1輛小貨車前天上午7時許，行經高雄路竹區忠孝路平交道時，剛好柵欄放下，小貨車卡在平交道進退不得，司機當機立斷踩油門，衝斷平交道欄杆。事後有網友在臉書社團「爆料公社」貼出影片，引發網友熱議，有人認為衝過去是對的，否則被火車撞上後果更嚴重，也有網友認為，小貨車一開始就不應該跟那麼近，甚至進入黃色槽線區。