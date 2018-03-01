扣4小時PO網公審 正義魔人恐觸法

2018-03-01

通訊行緝賊 運將逮

〔記者王善嬿／嘉市報導〕23歲楊姓男子涉嫌在通訊行摸走一支中古iPhone 6手機，店家將行竊影像上傳臉書請網友協助揪賊，蕭姓運將逮到他，竟扮起正義魔人，張貼審問楊男偷手機、要他認罪的影片，片中一名男子還勒著楊男脖子逼問：「你犯的是什麼案？」彷彿私設刑堂審問，引發網友熱議，有人讚蕭是「正義哥」、「比井茶杯杯（警察伯伯）快」；蕭姓運將留置楊男至少4小時，才將他送警處理。

認罪影片 檢警要查

警方事後得知蕭在臉書PO出「認罪影片」，內容疑對楊男逼供，恐涉妨害自由的案外案。嘉義地檢署發言人、主任檢察官林俊良表示，開庭時楊嫌未提出其他意見，檢方將針對「認罪影片」深入了解有無違法情事。

警方調查，楊男有搶奪、偷竊等前科，從台中搭計程車到嘉市，前天中午在通訊行佯稱買2支中古手機，趁店員替手機包膜，拿走另支市價約8千元的iPhone 6及手機殼後逃逸。業者在臉書社群發布影像，請網友協助揪賊並報警；楊稍早坐計程車去KTV未付車資，被運將通報車行及同業展開肉搜，蕭姓白牌車（非法營運）司機在北興派出所附近逮到楊，前天深夜將楊男、手機贓物、MDMA毒品等送交警方。

受理警方事後方知，蕭某前晚在「嘉義市大小事」貼文，聲稱「找到了，害我丟著天堂沒玩找你4個小時」，同時上傳疑似公審影片，片中一名男子左手勒著楊某脖子，另有多名男子逼問「你犯了什麼案？」「2月27日11點53分，是不是到民族路手機店偷手機？」「為什麼來嘉義，難道嘉義的人比較軟，都拿你沒法度？」楊則緊張小聲回應「是」、「對」。

一男子還質問「全台那麼大，為什麼找嘉義處理？」拍楊的胸部要他「頭抬起來，男子漢做事情，胸膛要厚一點」，還問他「你知道你不對嗎？」楊某也回「知道」。

網友熱議 影片急撤除

網友看了影片熱烈討論，有人提醒「留條路給人走，送警察局就好」，該影片昨下午被移除。

檢方昨下午複訊後將楊嫌請回，沒想到楊搭計程車前往受害通訊行的另間分店詢問手機價錢，業者懷疑他又想偷手機，再次上臉書貼出他的照片，提醒其他店家小心。

記者昨電訪蕭某詢問：「是不是載客時載到楊某將他送辦？」「為什麼會幫忙抓人，對方沒付計程車費嗎？」蕭回應不接受採訪。