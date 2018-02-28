同居男女燒炭雙亡 未留遺書

2018-02-28

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉埤角昨天驚傳中年同居男女燒炭雙亡案，家屬得知噩耗皆表震驚，都稱看不出2人有輕生念頭，現場未留遺書，尋短原因有待警方釐清。

警方調查，49歲吳姓男子與48歲施姓女子，在104年底搬到這處新社區的透天厝，同住的還有施女與羅姓前夫所生的2名成年兒子，鄰居都叫施女「羅太太」，但以為吳男是「羅先生」，不清楚他們是同居關係。

施女長子昨午12點多從3樓下來，敲母親的房門並問「中午要吃什麼？」但房門緊閉，從門縫可聞到燒炭味，趕緊撞門進去，發現母親與吳男已無生命跡象，消防人員據報將2人送醫急救，但到院前都已死亡。

施女長子說，並未發現母親最近有什麼異狀，母親與吳男昨晨3點多回來，還買東西給他吃，彼此講了幾句話；鄰居說施女待人有禮，看來很樂觀，沒想到會輕生。

「死得這麼突然，為什麼死都不知道！」吳男的大哥感傷地說，和弟弟已2年沒有聯絡，弟弟的死訊還是友人輾轉通知的；吳男的前妻和兒子獲報趕來了解，兒子說，過年期間還和父親碰過面，平常有用電話聯繫，都沒聽到他提過什麼不如意的事。

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