男闖情侶套房 在他眼前性侵女友

2018-02-28

〔記者楊政郡／台中報導〕男子鄭博文去年8月侵入台中東海別墅學生套房，再持水果刀尾隨女大生進入房內，女大生的男友也在屋內，被一起壓制綑綁，鄭隨後洗劫2人財物並性侵女大生得逞，女大生的男友伺機拿滅火器反擊，無奈鄭男人高馬大，與鄭男混戰後渾身是傷，驚動鄰居報警逮捕鄭男，台中地院依強盜且強制性交等罪判鄭男12年7月徒刑。

判決書指出，鄭博文（30歲）於106年8月2日下午，從中市龍井區新興路某出租套房大樓下樓，遇女大生要上樓，即尾隨至4樓，趁女大生開門之際，持水果刀壓制闖入，進去後看到女大生的男友小志（化名）在場，喝令搶劫不要動，女大生拿出錢包給鄭，裡面只有100元，鄭嫌太少，小志佯稱有2000元，放在樓下機車置物箱內。

嗆對男的也有性趣 男友不敢反抗

鄭男見對方2人瘦弱，拿出隨身攜帶的膠帶綑綁2人，並性侵女大生得逞，小志在旁雖意圖阻止，但身材高壯的鄭男聲稱其對男的也有「性趣」，致小志不敢反抗。

3人混戰打鬥驚動鄰居獲救

鄭再以手機拍攝2人身分證件，恫嚇「如報警，可隨時按證件資料，利用網路搜索」，後來看小志腳毛不順眼，強制要求女大生拿刮鬍刀幫男友剃腳毛。

當晚約8時，鄭喝令女大生隨他下樓到小志的機車置物箱內取財，從皮夾拿走500元。又想到自己沒女友，竟要求女大生假裝是其女友，親吻他臉頰，供其以手機自拍，還要求手拿著500元紙鈔，女大生不敢反抗都配合鄭的要求。

拍攝結束後，鄭又押女大生返回樓上住處，此時小志已自行掙脫，持拖把木柄纏繞水果刀為防禦武器，在2樓走道伺機反擊解救女友，雖有刺傷鄭男，但手上武器很快被鄭男打掉；女大生也加入反擊行列，小志再持滅火器反擊，鄭男則以水果刀挾持女大生威嚇，小志開啟滅火器朝鄭噴灑，鄭男瘋狂反擊，滅火器還是被撥落。所幸其他住戶聽聞吵鬧及求救聲而報警，員警到場逮捕鄭男。