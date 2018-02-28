查獲首例 中國K毒廠輸出台灣 師傅來台 毒梟出資

2018-02-28

〔記者黃建華／高雄報導〕司法機關昨宣布破獲首宗「中國籍製毒師傅來台提供技術、台灣毒梟出資」，合力在彰化鹿港一處鐵皮屋設立兩岸毒梟K他命製毒工廠案，緝毒單位共起獲成品、半成品1762公斤，逮捕中國籍黃姓、孫姓2名製毒師傅以及台籍林姓、劉姓看管製毒工廠的共犯，全案擴大追查幕後台籍金主。

緝毒單位表示，在除夕前夕的2月11日破獲這起K他命製毒工廠，查扣的毒品數量足以提供400萬人次吸食，適時防止毒害國人。

製1762公斤 夠4百萬人次吸食

緝毒專案小組指出，去年11月接獲情資得知，兩岸毒梟覬覦台灣與東南亞毒品市場日益龐大，K毒價格每公斤漲到100萬元，但因對岸製毒刑責重，因此由台灣毒梟出資、在台尋找製毒地點，再由對岸毒梟寄運製毒設備，整廠輸出台灣聯手製毒，並聘請中國籍製毒師傅黃男（代價人民幣30萬元）、孫男（代價每公斤K毒成品抽100美金）來台負責製毒，打算利用春節「大市」出貨。

經專案小組透過大數據分析對岸入境觀光客資料，鎖定黃、孫2人可疑，發現2人一入境即被台灣毒梟派人接走，入住觀光飯店，先觀察有無被跟監，經數日後再接往製毒工廠內製毒。

追緝幕後台籍金主及共犯

緝毒單位除夕前夕收網破窗攻堅，當場查扣成品、半成品1762公斤的K毒，並查扣大批製毒設備，當場逮捕看管製毒工廠的台籍共犯林男、劉男與中國籍製毒師傅黃男、孫男等4嫌，瓦解此一兩岸毒梟合力製毒工廠，連日來專案小組正積極追緝幕後在逃台籍毒梟金主等共犯。