無照載馬國遊客 運將還第3度酒駕

2018-02-28

〔記者張瑞楨／台中報導〕 扯！2度酒駕被拔牌，無照男竟又酒駕載客！

台中市警局交通警察大隊近日取締無載客營業登記的車輛（俗稱白牌車），赫然發現已2度酒駕、被註銷駕照的53歲張姓男子，竟違規駕駛白牌車載送4名馬來西亞旅客，且被查獲時身上還散發酒味，酒測值達0.5毫克，馬國旅客得知後既生氣又無奈，直指張男罔顧旅客安全，警方更忍不住痛斥張男：「丟盡台灣人的臉！」

警斥︰丟盡台灣人的臉

台中警方本月23日執行聯合稽查勤務時，在河南路、福星路口攔下1輛不斷左右偏移的可疑車輛，一查發現這輛車根本沒有載客營業許可，是俗稱的「白牌車」，更扯的是司機張男的駕照早已因酒駕被註銷，身上竟還散發濃濃酒味，酒測值達0.5毫克。

警方調查，張男於2005、2015年間2度酒駕，原本持有的營業駕駛執照在第2次酒駕後被註銷，沒想到來自馬國的一家四口，近日來台觀光7天，每晚透過網路委託當地租車公司安排翌日交通，其中第3天的行程竟是由無照的張男前來擔任司機。

警方說，將依違反「道路交通管理處罰條例」對張男無照駕駛開罰6000至1萬2000元，其5年內酒駕2次部分另開罰9萬元。此外，監理站也會依違反「公路法」，向違規營業的租車公司祭出10萬元以上罰鍰，張男另依公共危險罪送台中地檢署偵辦。

該租車公司昨稱張男只是「靠行」營業，實際上非公司員工，該公司本身僅出租汽車，沒有承攬載客服務，本案的馬來西亞旅客是如何找到張男，公司並不清楚。