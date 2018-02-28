婦買5桶瓦斯炸死自己 叫老闆廣播 要鄰快逃

2018-02-28

〔記者陳彥廷／屏東報導〕驚悚！一次叫貨5大桶瓦斯引爆自殺。

屏東縣枋寮鄉1戶透天民宅，昨天上午11時驚傳氣爆火警，警方調查發現，55歲楊姓婦人當天以「辦桌」名義買來5桶20公斤瓦斯，並當著瓦斯行蔡姓老闆的面打開瓦斯，不但作勢引爆，還要蔡男廣播叫大家快逃，蔡嚇得連忙開貨車逃離，並大叫附近民眾逃跑，隨後楊婦果真引爆瓦斯，氣爆威力大到波及周鄰，楊婦被發現時已成為1具躺在客廳的焦屍。

「快被嚇死」瓦斯行老闆驚逃

據了解，楊婦當天先向住處附近的瓦斯行叫貨，但店長知道她精神狀況不穩定，予以拒絕，楊婦隨後騎著自行車前往另一家更遠的瓦斯行，以「辦桌」名義向老闆蔡男訂購5桶20公斤瓦斯，蔡男因曾替楊婦裝過熱水器，不疑送貨。

「快被嚇死了！」蔡男回憶說，他將瓦斯送到楊婦家騎樓後，楊婦一邊將瓦斯搬進門，一邊不耐煩地將瓦斯費用遞給他：「這些錢全部拿去！」接著突然當著他的面打算引爆，並要他「去保安宮廣播要鄰居逃跑」，隨後就鎖門開啟開關釋放瓦斯，他見難以阻止，儘速把滿載瓦斯的貨車開走，同時大聲喊叫請周遭鄰居離開，車子才駛離不到50公尺，就聽到爆炸巨響。

楊婦成焦屍 家具全炸飛

這起氣爆威力驚人，楊婦住處除玻璃、鐵門全被炸壞，屋內家具也全被炸飛到戶外，而兩側的民宅也被爆炸威力波及，不但鐵門歪掉，玻璃也碎裂一地；林姓鄰居形容，當時被爆炸巨響「嚇到腿軟」，另名84歲鄰居驚呼：「一輩子沒遇到這麼恐怖的爆炸！」

警方指出，楊婦有多次向檢、警烏龍報案的紀錄，還曾在丈夫的修車廠內縱火，後來夫妻倆離婚，她仍與2個兒子住在該民宅，本次一次引爆5桶瓦斯，似乎死意堅決，幸未釀成其他傷亡。

楊婦兒子說，母親罹患精神疾病，已在高雄長庚醫院就醫10多年，領有身障手冊，固定服藥後精神已較穩定，前晚突然反常飲酒，昨天兄弟倆一早出門工作，沒想到隨後接獲母親引爆瓦斯的噩耗。

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