覬覦8千萬土方利益 「就是盯上富邦」

2018-02-28

〔記者姚岳宏／台北報導〕土方利益往往在業者、黑道、民代，乃至員警相互勾結下，背後有著龐大的共生關係，土方利益驚人，你爭我奪擺不平，常因此鬧出人命，像去年前立委林國慶的姪子林立昌，在土城遭槍手連開6槍命危，背後就是土城區多處重劃區、據傳超過10億元的土方利益有關。

這次台北松菸文創大樓一再遭人開槍，據知剛開始是因北市中山區遼寧街一起建案工地，其中龐大土方利益喬不攏，想插旗分一杯羹的人才派人開槍，想就此威脅富邦建設乖乖就範，甚至闖出「連警察都不怕」的名號，以後所有的建商都不得不向他們低頭。

當遼寧街建案土方早已清出，歹徒卻仍繼續開槍，警方側面了解，開槍者看上富邦建設另筆在信義計畫區A25的超大型建案，此處建案土方高達25萬立方公尺，比起遼寧街的11萬立方公尺多出一倍以上，以每立方公尺750元保守估算，獲利可達7、8千萬元。

據了解，富邦建設遼寧街工地去年委由建國工程負責營造，富邦建設卻對外宣稱，所有土方問題都與富邦無關，意圖撇清責任。

但警方說，其實覬覦土方利益的幕後藏鏡人，找人開槍是為立威，「就是盯上富邦」，要的是富邦未來的所有建案。甚至闖出名聲後，以後只要亮出「不從就開槍，找警察也沒用」的名號，所有建案都會逼得乖乖就範。