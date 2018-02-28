松菸4月3度槍響／槍手胡謅事主隱晦 藏鏡人擺明不怕

2018-02-28

〔記者姚岳宏、鄭景議、王冠仁／台北報導〕台北松菸文創大樓4個月內被開3次槍，槍手完全不把警方放在眼裡，且每次被逮，追問開槍動機，槍手均雙方一攤「問我博杯啦」，所持理由皆不可信，而警方針對可疑者的通聯、金流追查，發現也都有「精緻」斷點，讓查緝陷入膠著。

網友則認為落網的槍手都是小咖，認為警方若不儘快揪出藏鏡人，松菸將永無寧日，並諷刺松菸文創不如改叫「槍煙文創」。

目前警方查不到幕後真兇，主要「事主」富邦建設，也疑似未對警方吐實。事發後，富邦建設緊急更換李姓董事長及相關承辦幹部，卻未說明原委，而每次發生槍擊案，都低調不多說，警方每次去問案情都碰壁，根本無法接觸到事件核心。

富邦急換人事 一問三不知

警方透過道上兄弟多方打聽，發現除已浮上檯面的松聯幫「華哥」柯姓大哥，背後另有數名大哥，疑似在後操控整個北台灣的土方利益，其中最重量級的神秘大哥近來已漂白，警方跟查許久，也查不出兩者的直接關聯性。

警碰一鼻子灰 仍誓言揪凶

台北市警局表示，除針對已查緝到案的犯嫌，進一步分析、過濾通聯，設法查出幕後教唆者並查緝到案；警方也將就現有情資，針對相關特定對象，加強查緝不法掃蕩槍械，避免槍擊事件再發生。信義分局面對幕後教唆者頻頻的挑戰底線，昨強調，絕不容許有心人士不斷威脅民眾安寧，會把歹徒繩之以法。