陽光警轉廉政官 曾因風趣立正敬禮爆紅

2018-02-28

〔記者黃建華／高雄報導〕廉政署專員陳永士傳出涉嫌向檢舉人索取檢舉獎金回扣，被檢方聲押獲准，消息傳出，跌破一堆人的眼鏡，都不敢置信。

怎會這樣？ 跌破眾人眼鏡

外號「濕哥」的陳永士，過去在警界及平日給人的印象很陽光、風趣，也是活躍的「網紅」，認識他的人普遍都不相信他會涉貪自毀前途。多位曾和他配合辦案的檢座私下就搖頭：「怎麼會這樣呢？」

陳永士考上廉政官之前，曾擔任警職多年，形象樂天、親民，在楠梓分局當巡官時，有精障民眾常前往派出所報到「雞同鴨講」，陳居然可以用肢體語言和對方互動，對方還完全受影響跟著陳的動作踏步、伏地挺身、舉手敬禮，最後轉身走出派出所，這段影片被PO網，創下近17萬的點閱率。

廉署網紅 曾創17萬點閱率

陳永士擔任楠梓警分局巡官時，熟諳「網路世代」習性，掌握離家少女在部落格、相簿、交友、拍賣網站的足跡，動員網友勸說，3個半月找回8人，還充當心理輔導專家，協助修補親子關係，被譽為「離家少女協尋高手」。

轉換跑道考上廉政官後，陳永士在臉書很活躍，經常會PO一些日常工作消遣同事或好友的影片，甚至剪輯配樂自唱一些影片如「感人嶺之歌」，點閱率都爆表，粉絲之多，知名度不輸藝人，不少粉絲甚至誤以為，南部真的有「感人嶺（音同國罵）」這個地方。