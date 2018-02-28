索回扣交保還串證 廉政官當場被逮

2018-02-28

「很丟臉」廉署低氣壓

〔記者黃建華／高雄報導〕廉政署設有調查組，肩負肅貪、打擊貪瀆重任，沒想到廉政署南部地區調查組廉政專員陳永士，為檢舉人申請檢舉獎金後，竟涉嫌兩度向檢舉人索回扣，當事人氣得向檢、廉揭發，南調組趁陳永士收款時逮人，人贓俱獲下，陳坦承犯行，廉政署南調組低調表示「很丟臉的行為」。

兩度向檢舉人索回扣

陳永士移送高雄地檢署複訊後，依貪污罪聲押，陳坦承犯行獲交保，不料陳交保後，立刻和另名證人碰面，全程監控的辦案人員發現他意圖串證，檢察官前天再傳喚他到案，昨晨以涉犯貪污重罪，且有串滅證之虞，第2度聲押禁見獲准。

據悉，全案來自民眾檢舉高市府勞工局前鄭姓約僱人員，承辦一家公司的勞工退休準備金，涉嫌向負責人詐騙需代辦費用，全案依貪污罪判鄭2年2月定讞，該民眾也獲約70萬元檢舉獎金。

被逮坦承犯行 交保

不料陳永士承辦該案的檢舉獎金申請，竟以「辦案經費」等名義，向檢舉民眾索討回扣，去年12月要到20萬元，但他食髓知味，第2次又要5萬元，該民眾氣得向檢、廉單位揭發，廉政署南調組獲報，立刻指派駐署檢察官陳永盛與雄檢檢察官謝長夏偵辦，本月22日在交付5萬元時，將陳永士逮個正著。

二度聲押終獲准 已停職

陳坦承犯行，獲高雄地院諭知25萬元交保候傳，廉政署立即將他調回台北本部，遠離原本肅貪部門，未料，他又試圖找人串證，被檢方聲押獲准後，目前停職中。