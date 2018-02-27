攀物流車後照鏡 男被載百公尺

2018-02-27

行車糾紛 互控妨害自由

〔記者余衡／新北報導〕驚險一瞬間！新北市黃姓男子昨開車行經路口時，不滿超商物流車李姓駕駛迴轉差點發生車禍，遂一路尾隨對方，趁停等紅燈時下車擋在物流車前理論，燈號轉綠後物流車竟起步撞他，黃男抓住對方後照鏡、攀附掛在物流車上，被強行「運送」近百公尺，雙方事後互控妨害自由，警方已受理。

新北市板橋區街頭昨天下午上演驚險畫面，黃男在文化、雙十路口停等紅燈時下車，杵在物流車前方指手劃腳，李男不但不下車，待轉為綠燈後，竟起步擦撞黃男，黃男氣得一把抓住後照鏡，攀在物流車上被「運送」將近100公尺，民眾拍下驚險過程上傳臉書「爆料公社」，網友熱烈討論。

轄區海山警分局調查，事發前，黃男駕車行經板橋松柏街、雙十路口，遇上李男駕駛物流車迴轉擋道，害黃男險些追撞上去，他認為李男違規，欲上前理論，對方卻當作沒事揚長而去，黃男尾隨對方至文化、雙十路口停等紅燈時再次下車理論，衍生掛車事件。

警訊時李男聲稱當時不下車是因趕著送貨，轉綠燈後黃男仍不讓道，前進時又被拉扯後照鏡，他一時緊張害怕才會往前開了近百公尺；至於李男是否違規迴轉，經查，事發路口確實可迴轉。

雙方互控妨害自由，警方已受理，黃男身體和眼鏡遭到擦撞，加告毀損、傷害罪。影片貼上網路後，雙方態度軟化有意和解，但因已完成筆錄製作，全案仍將函送地檢署調查釐清。