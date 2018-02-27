欠債被上銬囚禁9小時 男破窗呼救逃命

2018-02-27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市李姓男子因欠百萬賭債，被簡姓債主率人圍毆成傷，並上銬囚禁9小時，他機智裝肚子痛，騙看守他的吳男外出買藥，以身破窗呼救脫困，才驚險逃過一劫。

裝肚子痛哀求看守買藥

19日凌晨2時許，李姓男子與友人在鳥松區小吃部飲酒作樂，簡男率10多人前往堵人，並嗆「還錢」，李男認為已還了2年，不可能還欠70萬元。雙方一言不合，簡男率眾當街圍毆李男，強押至吳姓友人博愛路租屋處，持手銬將他反銬椅子，簡男等4人分持棍棒圍毆，造成他渾身是傷，頭、手、腳部挫傷，囚禁在3樓房間一晚。

棍棒圍毆脅迫還70多萬

警方表示，簡男（43歲）當面逼迫李男（51歲）打電話向親友借錢，當天籌出70多萬元，撂話「想辦法還錢」後離去，李男趁吳男（35歲）獨自看守時，不斷哀號腰部好痛，苦求吳男外出幫他買藥。

李男機智騙過吳男外出，顧不得單手被銬在椅子上，吃力拖著椅子走到窗戶邊，不斷以肩膀猛撞窗戶，整片玻璃掉落滿地，連紗窗也被撞壞，出現一道縫隙，他用盡吃奶力氣不斷大喊救命，引起路人注意報案。

警方11時許據報到場，救出飽受驚嚇的李男，現場查扣木棒1支及手銬1副，將吳男帶回警所偵辦，簡男已聞風逃逸，李男被囚禁9小時，一臉驚魂未定，警方協助他送醫治療，所幸沒有生命危險。

警方表示，吳男否認押人及打人，辯稱受簡姓友人所託，幫忙看守李男，也未收取費用，其餘情節不知情，警訊後先將吳男依妨害自由、傷害及強制罪嫌送辦，並全力追緝在逃簡男。