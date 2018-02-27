惡鄰丟廚餘恐嚇 經理借錢搬家

2018-02-27

〔記者黃良傑／高雄報導〕旅行社韓姓經理不滿被樓下翁姓女鄰居丟垃圾、廚餘，還遭恐嚇殺全家、辱罵，加上翁女惡意提告，均駁回或不起訴，卻讓他疲於奔命出庭，難以繼續為鄰，只好借錢買屋搬家，並向法院請求150萬精神賠償及房貸利息，高雄地院判翁女敗訴，須賠償8萬元，可上訴。

經理提告 獲賠8萬

韓經理主張他住頂樓16樓，因與15樓鄰居不睦，前年2月、3月間，翁女先後7次上門砸石頭、踢門，並以向員警謊報等方式，騷擾其居家生活，也曾以「窮鬼」、「住法拍屋」、「不要臉」、「打零工為生」等詞辱罵，更無端指控他派人跟蹤翁女。

同年4月間，翁女向16樓門口潑灑廚餘湯汁、丟擲垃圾，甚至恫嚇要找人殺死韓全家，全家受恐嚇不敢回去住，當天緊急搬離，向親友借貸及銀行貸款購買新屋，自2016年3月起至2018年2月間，受利息損失40萬元，怒告翁女賠償150萬元的損害。

翁女反駁指居住已逾20年，除與韓家有糾紛外，未與同大樓其他住戶發生糾紛，反指韓男多次故意製造重擊噪音，受不了才報警處理，同時否認砸重物、長期騷擾等指控；至於對頂樓鄰居提出多起訴訟，強調屬其權利，也有依據。

法官審酌一般人遇衝突多會報警處理，最多短暫搬離住家躲避風頭，罕有另購房屋情形，買屋貸款利息屬消費借貸，難認與被告恐嚇行為有相當因果關係，這部分未獲判賠。

但調閱門口監視畫面，翁女將廚餘、垃圾丟置16樓房屋門口，遭韓男當場發現，雙方爭執，翁女曾對韓男說「要叫人殺掉你全家」，雖然翁女辯稱先遭對方抓到監視器拍不到的樓梯間，掐住她脖子等處不放手，才逼她說出恐嚇話語，法官以翁女未舉證，並不採信。