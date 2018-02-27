法院前輾死妻與律師 狠夫判死

2018-02-27

法官︰手段兇殘、無認錯之意

〔記者王俊忠、周敏鴻／綜合報導〕男子洪當興去年開小貨車，在台南地方法院西側門人車通道，撞死妻子李怡慧及開庭律師黃政雄，去年被台南地檢署依故意殺人罪起訴求處死刑，台南地院以洪駕車故意撞死2人，手段兇殘、無認錯之意，昨判洪當興死刑、褫奪公權終身。

律師妻︰還給丈夫一個公道

遇害的黃政雄與李怡慧兩人家屬委任的4名律師彭大勇、許雅芬及李合法、林媗琪在聽判後表示，已將判決結果告知家屬，受害人家屬都肯定一審法官判決；其中黃政雄妻子感謝法官公正判決、還她丈夫一個公道，並說黃律師生前熱愛辯護工作，都用法治維護當事人利益，沒想到竟遭此橫禍，如今人命是喚不回來了，希望大家重視律師執業安全。

判決指出，45歲洪當興因訴請離婚，台南地院安排去年7月17日下午調解，洪妻李怡慧委任黃政雄於當日下午偕同出席，開調解庭時，洪當興不滿黃政雄為李怡慧主張關於子女監護權歸屬等事項，黃並質疑洪在訴狀所述內容與事實不符，因此心生怨懟。

調解結束後，洪當興在地院與地檢署之間車道，駕駛自小貨車由北向南行駛，見黃政雄與李怡慧2人沿同方向靠左側並肩步行，從2人手勢動作，憶起與李怡慧相處時的不快，頓時憤恨盈胸，重踩油門加速從後衝撞李、黃，從2人身上輾壓過去，黃當天送醫不治；李怡慧傷重延至7月19日不治。

據台南地院了解，洪當興收押後曾表示愧疚之意，並抄寫心經、地藏經等佛經，但始終否認有殺害2人的犯意。

洪當興 始終否認有殺人犯意

台南地院副發言人林臻嫻說明，合議庭法官認定洪嫌駕車衝撞、輾壓黃、李2人，有殺人直接故意，依殺人罪處斷。洪雖有撥打119，但未向警方自首，不符自首減刑要件。洪駕車故意撞死2人，手段兇殘、無認錯之意，同意檢方求處死刑。 收押中的洪當興出庭聽判，全程低頭不語，聽到被判死無特別表情，聽判後還押。洪的律師說，與洪討論後再決定是否上訴。