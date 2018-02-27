砰！嘉縣4民宅後院陷落 曬衣婦埋土堆

2018-02-27

疑一旁工地挖破水管

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉光明街537至543號4間民宅，後院增建的廚房兼曬衣間，疑因屋後緊鄰的新建住宅工程施工不慎，造成自來水管被挖破漏水，民宅因地基不穩，昨晚7點多整排曬衣間地基陷落約2公尺，539號李姓婦人被夾在土石中，鄰居聽到她大喊「救命啊！」趕緊救援，幸僅右小腿擦傷。

婦人卡土石中獲救

蔡姓主任表示，建築工地疑自來水管漏水，造成前述4間民宅緊鄰的增建空間地基土方陷落，陷落寬度約20公尺，最深有2公尺；多名住戶怒斥建商沒良心，沒做擋土牆設施，蔡回應，均依規定施工，今與住戶協商賠償事宜，強調一定恢復受損的建築。

543號的石姓屋主說，這棟3層樓的透天厝買不到8個月，交屋時，建商已增建廚房兼曬衣間，用來堆放瓦斯桶、洗衣機等，屋後的建築工地是農曆年前才動工，建商昨上午開挖地基；不料，一家人晚間在客廳用餐，突然聽到屋後「砰！」一聲，打開門看，只見屋牆隨地基陷落、隔壁的土堆有1名女子求援，趕緊下去搶救。

受害屋主︰工地沒做好擋土牆

李姓婦人的母親說，女兒晚間在屋後曬衣服，突然出現類似打雷聲響，探頭竟見屋後地基陷落，女兒掉落土石堆內，幸好石姓鄰居與消防隊員將她拉上來。