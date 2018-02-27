自稱「麻豆」來台賣淫 中國辣妹主打「9453」

2018-02-27

14女 假觀光真賣淫

〔記者張瑞楨／台中報導〕中國賣淫女以觀光名義來台，透過使用玖壹壹歌曲「9453」（台語：就是有鬆）為名的應召站賣淫，賣淫女除拍艷照攬客，還宣稱「網拍麻豆兼職」、「挑戰台中玩很大」、「就是最便宜」，每次性交易2000至3300元，還可任選2至3人「全套帝王3P雙飛」，警方查獲14名中國女與4名嫖客，全部依社會秩序維護法裁罰，14名女子並移送移民署遣返。

LINE放艷照大打廣告

台中市警局刑警大隊網路巡邏發現，北區有一個主打「台中9453就是最便宜」的應召站，使用玖壹壹歌曲「9453」，宣稱性交易每次2000元起，透過LINE大打廣告，還展示賣淫女清涼艷照，標榜100%真人照片而豔名遠播，警方本月7日於台中市一家汽車旅館，當場查獲4對正在性交易的男女，還有其他賣淫中國籍女子，總計18人。

4嫖客摩鐵被抓包

警方指出，該應召站在台灣用LINE攬客，被查獲的中國女持觀光簽證來台，每次入境10至15天，抵達台灣後，有人會傳微信訊息，指示她們搭車到汽車旅館住宿兼性交易，每次性交易開價2000至3300元，與應召站64或73拆帳。

中國雞頭介紹來台

被逮的賣淫女平均年齡25、26歲，最年輕是22歲花名「天使」的女子，她自稱是「網拍麻豆（模特兒）」，她們不願吐露賺了多少，僅有1人表示數天賺5萬元，但要扣除每天2400元的房費，及簽證等代辦費用，中國女還說，是中國當地「雞頭」介紹，或經商失敗缺錢，朋友介紹才來台賣淫。

應召站負責人警方仍在調查，先將18人依社會秩序維護法裁罰，其中14名賣淫女另依兩岸人民關係條例，由移民署專勤隊收容擇期遣返。