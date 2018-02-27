畢旅驚魂／領隊摸上床 小六女蒐證傳LINE擒狼

2018-02-27

女童遭襲胸 智拿平板拍照

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕女童小美（化名）去年參加國小畢業旅行，陳姓男領隊趁她熟睡潛入房間襲胸，小美驚醒後，陳男嚇得躲進棉被櫃，小美急中生智，拿起平板電腦拍下陳男頭埋雙臂、窩藏棉被櫃的畫面，火速傳到班上女生的LINE群組，然後跳上床繼續假睡，事後告知班導師報警查辦，新竹檢方依加重強制猥褻罪嫌將色領隊起訴。

要學生睡覺不要鎖門

檢警調查，陳男去年底擔任中部某國小六年級畢業旅行領隊，師生在一處遊樂園過夜，陳男向女學生們誆稱「睡覺不要鎖門，我會來查房，檢查你們睡了沒！」

凌晨3點多陳男潛入房內，趁小美熟睡將手伸入衣服撫摸、揉捏胸部約3秒，小美驚醒扭動身體，陳男將手縮回，又伸手撫摸肚子，小美將棉被掀開，發現陳男以雙手遮臉，小美很鎮定，為避免打草驚蛇，先蓋上棉被假睡，陳男則躲到一旁的棉被櫃內。

小美為保全證據，隨後起身持平板電腦打開棉被櫃，確認是陳男後隨即將櫃門關起，等情緒平靜，再將櫃門打開，以平板電腦拍下陳男躲在櫃子，手抱胸口、頭埋雙臂內的照片，趕緊關起櫃門，將照片傳送至班上女生的LINE群組，然後躺回床上繼續假睡。

色領隊刪錯照片留鐵證

不久，陳男從棉被櫃爬出，以為小美用放在櫃上充電的手機拍他，將手機內照片全數刪除才離開。小美吃完早餐後將此事告知班導師報警查辦。警方出示照片，惡狼身上穿的正是陳男衣物，讓他俯首認罪，檢方依加重強制猥褻罪嫌起訴。