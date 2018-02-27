仰德大道車禍／水泥車13年前就無手煞車 檢︰這種車竟敢上路

2018-02-27

案發時「完全無煞車」

〔記者黃捷／台北報導〕陽明山仰德大道下坡路段去年7月發生「信詠工程」的混凝土泵浦車「完全無煞車」失控衝撞22輛轎車、機車及民宅，造成4死8傷慘劇！士林地檢署發現，混凝土泵浦車在13年前就無手煞車，案發時也無引擎煞車，又因超載致氣動煞車失靈，造成完全沒有減速而釀禍，維修技師盧志宏雖知沒有手煞車，卻認為還有氣動煞車、沒問題，信詠負責人陳美蘭則承認讓超載車上路，連承辦檢察官都直呼離譜、「這種車況竟然敢上路」，昨依業務過失致死等罪，起訴陳美蘭、盧志宏2人。

維修技師還認為沒問題

至於沒有手煞車的車輛是如何通過定期檢驗，是否官商勾結，或是民間代檢廠放水，檢方也已分案追查。

驗車是否放水 檢將追查

去年7月19日上午交通尖峰時段，阮英貴駕駛混凝土泵浦車行經台北市陽明山仰德大道三段下山路段，以逾50公里時速撞上一輛轎車，並衝進對向停等紅燈車陣，約5秒把22輛汽機車如鏟雪般往前推擠，有的擠成「鐵片」、有的飛出，還波及4戶民宅，造成阮英貴、轎車駕駛何宗益，騎車到學校的文化大學美術系助教翁竟期（前中研院院長翁啟惠姪子），及騎車上山參加暑修的文大戲劇系女學生陳羿陵死亡，另有8人輕重傷。

士林地檢署檢察官現場勘驗發現，肇事車手煞車、氣動煞車（腳踩）失靈，並在距事故現場後方800公尺處，找到該車掉落的傳動軸。

檢方委託台灣區汽車工業同業公會鑑定，發現駕駛雖試圖拉動手煞車，但肇事車手煞車的支架及制動片已被拆除，只綁上鐵絲固定，與裝飾品沒兩樣，固定傳動軸也因插銷斷裂而脫落，因此失去引擎煞車功能，該車等於是在空檔下滑行。

另該車限重15公噸，卻超載至20.16公噸，案發時剩下的氣動煞車，在下坡重力加速度下過度使用，氣體回填不及失靈，事發時完全沒有減速手段，才失控肇事。

檢方調查，該車於1977年出廠，車齡已近40年，信詠工程2005年以二手購入，由53歲負責人陳美蘭管理，另負責維修該車的技師41歲盧志宏，受僱於真銓材料行，與信詠是合作關係。

雇主同意超載車上路

陳女承認讓超載車上路，辯稱不知道手煞車被拆除；盧男則否認維修疏失，聲稱每次檢修時插銷都完好無損，雖然13年前就知道沒有手煞車，但還有氣動煞車，他認為沒有問題。不過，鑑定單位對正常設備進行破壞性實驗，證明插銷顯然是在引擎煞車前就斷裂，當場戳破盧男辯詞。

雇主、維修員被訴

檢方指出，盧男除在2016年12月間更換差速器，2017年4月間阮男反映車輛行駛時「有點抖動」，盧男只更換傳動軸，2次都未檢查到插銷是否斷裂，陳女也同意讓超載車上路，業務上均有過失，因此起訴2人。