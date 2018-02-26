開毒趴幻覺被挾持 報警求救逮自己人

2018-02-26

警荷槍實彈攻堅

〔記者許倬勛、陳昀／桃園報導〕豬隊友？桃園市38歲吳姓男子前天下午打電話報警，指稱自己被持槍歹徒強押到桃園區大興西路上的一家汽車旅館，他已乘隙逃到馬路上，警方獲報大舉趕往汽車旅館攻堅，卻只見3男5女正在房間內開毒趴，被逮的8人異口同聲說報案的吳男是一起參加毒趴的好友，哪裡是遭綁架的，應該是吸毒後腦筋秀逗，才跑到外頭報警抓自己人。

抓耙仔清醒傻眼

舉辦毒趴的蘇姓男子向警方供稱，他趁假日約吳男等人在摩鐵聚會喝酒，其間鄭姓友人拿出毒品讓大家同樂，毒趴從上午7點開到下午5點，過程中大夥兒發現吳男走了，以為他只是先回家，豈料他竟因嗑藥過嗨產生幻覺，而向警方報案被綁架；蘇男也稱，綁架、持有槍械都是吳男瞎說的。

警方說，吳男清醒後坦承自己因為吸毒產生幻覺，以為被歹徒持槍押到汽車旅館，對方還當著他的面拉槍枝滑套，嚇得他逃到馬路上向路人求救報案，對於自己當「抓耙仔」報警抓同夥的行為很是後悔。

桃園警方表示，現場共查獲毒品咖啡包19包（重201公克）、梅片1包（含K他命成分、重6公克）及K他命2罐（重26.5公克），訊後將在場的3男5女依毒品危害防制條例罪嫌移送檢方偵辦；報案的吳男因非現行犯，另行函送。

警方並說，全案也依行政院新世代反毒策略修訂毒品危害防制條例31條之1規定，將旅館負責人移由桃園市政府主管機關裁罰，成為桃園市首件旅館業者被移送開罰的案例。