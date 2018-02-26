「耗費司法資源」1顆鳳梨折騰8月 婦無罪 檢還上訴

2018-02-26

〔記者楊國文／台北報導〕新北市洪姓水果店老闆將鳳梨暫置店外，74歲張婦一大早前來買鳳梨，發現水果行還沒開，就取走1顆價值150元的鳳梨，打算稍晚再結帳，不料被老闆發現，咬定她偷鳳梨並報警。新北地檢署雖認定情節輕微，仍向法院聲請簡易判決。高等法院勘驗監視器，確認張婦先以手、再以掃把敲擊水果行鐵門數下，未見開門才拿走鳳梨，認為無竊盜犯意，判無罪定讞。

高院並指出，此案明顯不構成竊盜罪犯罪要件，檢方卻聲請簡易判決並上訴，結果耗費一、二審法院多位法官人力審理，也折騰無辜老婦飽受8個月的訟累，值得檢討。

高院指微罪 檢應直接處分

去年6月10日上午8時，張姓婦人要煮鳳梨雞湯，到住家旁的水果行買鳳梨，水果行還沒營業，她敲鐵門卻無人回應，心想晚點再來結帳，就將門口籃子內1顆鳳梨放在腳踏車籃內帶走；不料水果行洪姓老闆隨後追上張婦，要回鳳梨，並咬定她偷竊提告。

雖然張婦訊稱無偷竊犯意，僅承認敲門無人回應後，才「不告而取」，新北地檢署仍認為，監視器已拍到張婦竊取鳳梨的犯行，且她已坦承不諱，不過認定情節輕微，最後新北地檢署並未以「微罪不舉」規定將她不起訴、或以緩起訴處分，而是向法院聲請簡易判決。

審理時，張婦哽咽說，「我真的沒有要偷啦！」因水果行還沒開門，她先用手敲鐵門數下，怕水果行的人沒聽到，再持掃把敲打鐵門數下，但都沒人回應，才打算先拿走一顆鳳梨，晚一點來買別種水果時再一起付錢，但張婦也表示，自己也有不對之處，並承認私自拿走鳳梨。

新北地院簡易庭以張婦「坦承犯行」為由，處罰金新台幣4千元，張婦不服，上訴二審的新北地院。

認定有付錢之意 婦無罪定讞

新北地院合議庭認為，張婦確有先敲打鐵門舉動，與一般偷竊財物行為有異，也採信張婦指稱，乃貪圖一時之便，才向水果行拿取單價不高的鳳梨，待事後再結帳，改判她無罪。檢方不服上訴高等法院。

高院合議庭再度勘驗水果行監視器畫面，確認張婦拿走鳳梨前，的確有以手、掃把先後敲打鐵門數下的舉動，水果行老闆娘也證稱，張婦向她買過水果，合議庭認定小學畢業的張婦，對法律的規範不熟悉，其待人接物標準多以「人情」為準，其辯稱稍晚再回來付帳的說法可信，應無偷竊犯意，判她無罪定讞。