母打爆2歲兒頭 踹胸留瘀痕腳印

2018-02-26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕26歲盧姓女子涉嫌對2歲多的兒子拳打腳踢，最後打爆頭見骨才送醫急救，醫護人員又在男童胸部發現母親腳踹的瘀傷印記，轉由社工報警偵辦，新竹地院法官發現，盧女案發後找社工串供，企圖脫罪，毫無悔意，依成年人故意傷害兒童罪判刑10月。

找社工串供企圖脫罪

法官調查，盧女2015年6月起在外租屋，就開始毆打2歲多的兒子背部、胸部、腹部與手臂，後來更以腳踹兒子胸部、腹部，並推他的頭去撞不詳尖銳及堅硬物體，導致嚴重顏面撕裂傷、胸部還留下腳印瘀痕，頭皮、背部與上臂也有多處傷害。

盧女見兒子頭部前額傷口深可見骨，才趕緊送醫急救，醫院社工發現傷痕疑似受虐，通報社會處社工到場查出上情。

盧女辯稱，兒子在浴室撞到水龍頭，才會有這樣的傷勢，她絕對沒有虐打兒子。

法官調查，被害男童是盧女的大兒子，事後盧女又連生3個男孩，老二、老四都出養給別人，老三則在出生時即夭折死亡。

法官審理時發現盧女要求醫院及社會處社工2人作偽證，想編造不在場證明，企圖脫罪，之後又將事情全部推給同居男友，更堅信虐打男童的人就是生母盧女。

法官認為盧女對2歲多的親生兒子不斷施暴，且事後飾詞狡辯，找人串供企圖脫罪，毫無悔意，判刑10月。