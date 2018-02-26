《難以過度苛責》開戰車墜溪釀4死 駕駛兵崩潰 判緩刑

2018-02-26

〔記者李立法／屏東報導〕陸軍564旅勇虎戰車在恆春墜溪釀4死，僅上兵駕駛楊炎霖倖存，屏東地方法院認定楊炎霖操作不當釀禍，依業務過失致死罪判刑6個月，但法官考量楊男與死者朝夕相處、患難與共，雖倖免於難，亦備受煎熬，甚至出現急性壓力疾患，難以過度苛責，加上事後坦承犯行，並獲死者家屬原諒，給予緩刑機會。

陸軍第8軍團裝甲第564旅戰車第2營第3連，2016年8月16日參與三軍聯訓基地「聯勇操演」實彈預演任務結束後，楊炎霖駕駛CM11（勇虎）型戰車行經恆春鎮網紗溪橋時，卻失控墜溪翻覆，上兵駕駛楊炎霖從駕駛座艙口爬出僅受輕傷，但車內其他4人，包括車長中尉排長吳得瑋、副車長射手下士陳秉逸、裝填手一兵張志偉及安全軍官上士陳世坤，卻因逃生不及喪命。

楊男情緒潰決 當庭大哭

楊炎霖事後，一口咬定是煞車及方向盤出問題肇禍，但經檢方及軍方勘驗後，排除機械故障，認定是人為操作不當導致這起悲劇，屏檢前年12月間依業務過失致死罪起訴楊炎霖，檢方最後一次庭訊時告知楊炎霖勘驗結果，楊男積壓已久的情緒頓時潰決，當庭嚎啕大哭。

針對這起國軍演習重大傷亡案件，屏東地院審理後採信檢方調查事證，認定是楊炎霖的過失行為造成4人死亡，不過，這樣的結果實非楊男所願，楊男與車上4同袍朝夕相處、患難與共，雖倖免於難，卻承受極大煎熬，並出現急性壓力疾患，變得焦慮、心情低落，須借助醫療診治，實難予以過度苛責。

法官念在楊男平時在部隊表現良好，無不良嗜好，且事後坦承犯行，具悔意，並與死者家屬達成和解，取得家屬原諒，依業務過失致人於死罪，處徒刑6個月，得易科罰金，緩刑5年，並於2年內向國庫支付10萬元。