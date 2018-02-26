狼推正妹進廁所襲胸 辯她沒反抗

2018-02-26

吃消夜併桌遇惡狼

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕併桌的夢魘！女子小真（化名）與兩個姊妹淘到串燒店喝酒吃消夜，在一群陌生男子鼓譟下併桌，其中劉男見小真貌美萌生歹念，趁她如廁尾隨反鎖強吻襲胸，所幸見義勇為的客人看見，通報小真朋友救人，劉姓惡狼偵訊時竟大言不慚說「她又沒反抗，感覺像是願意的！」新竹檢方依強制猥褻罪嫌將他提起公訴。

客人看見 通報救人

小真指控，去年6月某日深夜與姊妹淘共3人，前往新竹縣竹北市一家串燒店吃消夜，劉男及劉男友人也在店內，雙方原本不相識，因對方鼓譟才併桌喝酒吃飯。

後來她上洗手間，劉男竟尾隨到門口，將她推入裡面後將門反鎖，再以身體將她壓制在牆上，強吻嘴巴並撫摸胸部，一旁排隊如廁的男子看到告知小真友人，友人拍門大喊小真名字約8、9秒後，劉男才開門讓她離開，小真向友人哭訴，隨即報警。

劉男到案坦承尾隨進入洗手間內，觸碰小真身體且親吻嘴唇，但辯稱小真並未反抗，感覺她像是願意的。

小真友人則作證說，經大家救援讓小真離開廁所後，小真隨即哭訴遭劉男摸胸、強吻，當初起鬨併桌的劉男友人聞訊，當場向小真道歉。

檢方勘驗現場洗手間門鎖，發現如未反鎖，從外面順手旋轉即可開啟，小真友人當時無法開門進入，顯見劉男已將門反鎖，全案偵結依強制猥褻罪嫌將劉男提起公訴。