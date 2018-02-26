借跑車甩尾 耍帥代價恐賠百萬

2018-02-26

〔記者余衡、邱書昱／新北報導〕超貴的甩尾課！宋姓男子向友人商借要價358萬的保時捷Boxster S敞篷跑車，前天在新北市路口迴轉練習甩尾，宋男嫌兩次擺幅不大，不夠過癮，第三次嘗試時車身果然大幅甩動，不料疑沒有立刻拉正方向盤，車子撞向路樹及路旁告示牌，造成車頭半毀，粗估修車及賠償公物就需上百萬。

警方表示，所幸該事故未波及其他人車，宋男也僅受到驚嚇，經初步調查宋男坦承因耍帥甩尾釀禍，將依「道路交通管理處罰條例」第43條任意變換車道開出罰單，另將調閱監視器畫面，釐清宋男是否另涉嫌危險駕駛。

警將查是否涉危險駕駛

這輛白色Boxster S保時捷敞篷跑車前天上午在新北市三峽區學成、大義路口，高速衝撞路樹，立在人行道上的停車告示牌也應聲倒地，強大撞擊力道讓跑車前座兩顆安全氣囊當場炸開，左側車頭、保險桿及擋風玻璃碎裂，嚴重毀損，警方趕抵時，只見焦急的宋男在路旁不斷撥打手機。

據了解，宋男自稱從事服務業，前天上午10點多駕駛朋友的保時捷跑車，依約前往三峽一間摩鐵接送友人，由於離約定時間還早，他突發奇想，利用車道迴轉處練習甩尾，隨後駕車連續在大義路上繞了兩圈，迴轉時急轉方向盤意圖甩尾，宋男嫌兩次擺幅不大、不夠過癮，第三次嘗試時車身果然大幅甩動，他疑因沒有立刻抓正方向盤，出彎後車子偏移車道高速衝向約100公尺外的人行道，撞上路樹及停車告示牌才停下。

車廠技師透露，由於Boxster S是出廠不久的新款跑車，光車燈、擋風玻璃及保險桿的零件維修費用就需花費近百萬元。三峽區公所也指出，將對宋男求償相關毀損費用，並派員了解路樹受損狀況，若需重新植樹加上重建告示牌，兩者費用相加大約需要5萬元。