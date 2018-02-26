《基隆消防局內規嚴》 隊員自嘲：比當兵輕鬆一點

2018-02-26

〔記者吳昇儒／基隆報導〕依照基隆市消防局大（分）隊（外勤）勤務作息規定，並未規範休假隊員是否能在分隊寢室睡覺。不過相較於附近縣市，基隆市消防局對基層的規定似乎比較嚴苛，除規定分隊同仁要在7點前集合完畢，還要實施點名、晨操，隊員們自嘲，照規定來只比當兵輕鬆一點點。

基隆市消防局大（分）隊（外勤）勤務作息規定，每天早上6點50分播放音樂，提醒同仁起床，7點集合由主管點名做晨操，接著分配任務整理內務，7點50分到8點間由主管檢查內務。

9點到12點間，如前一天有勤務得報告主管，在寢室內補眠；而12點到13點50分是午休時間，14點後主管就要檢查內務，此次爭議的地方，就是這個時段，有兩名休假隊員還在寢室睡覺，因此被督察科長記劣績2支，負責督導的小隊長也遭殃。

此外，有小隊長因配戴運動型保健項鍊與科長發生爭執，實際上基隆市消防局的規定，是依照消防服制準則施行，裡面也沒有提到隊員不得配戴項鍊。

新北消防局對同仁非常尊重

新北市一名消防幹部指出，每個縣市消防局都有自己的內部規範，與基隆相比，新北市消防局對同仁非常尊重，因為長官們知道，平時弟兄都在火場、危險水域拚命，只要在工作部分做好，寢室的自主空間不要太誇張，不會刻意去苛求挑毛病，更別說懲處，基隆市消防局督察科的做法，感覺是刻意要修理隊員，失去督勤的真正意義。