休假躺備勤室睡覺 消防員、小隊長記劣績

2018-02-26

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局信二分隊兩名打火弟兄，休假時沒返家，躺在備勤室自己的床位上休息，卻遭基隆市消防局督察科朱姓科長各記2支劣績，小隊長也被連帶懲處。基層同仁大喊不平與反彈，難道把分隊當作家，錯了嗎？

同仁︰把分隊當家錯了嗎

基隆市消防局督察朱姓科長2月7日發現，信二分隊兩名隊員前一天並未排勤務，以該時段在寢室內睡覺、影響分隊作息為由，將每人各記2支劣績，小隊長則因未依外勤單位勤務規定督導，也被連帶記1支劣績。

基層隊員指出，朱科長擔任行政科長時，督勤就常用小毛病來刁難同仁，去年有名分隊同仁穿制服褲在值班台值班，碰巧遇到朱督勤，朱說隊員未依規定穿制服褲上班，硬是要記他1支劣績，一旁的小隊長幫忙證稱，同仁穿的確實是制服褲，卻不被採信，硬是要懲處，還佯稱會拍照存證，要隊員去申訴，但申訴時，才發現朱根本沒拍照，申訴無門。

戴保健項鍊被刁難

還有名小隊長戴運動型保健項鍊值班，朱以服儀規定沒提到可戴項鍊，與小隊長發生爭執，最後在小隊長堅持下，加上朱找不到規定開罰，不了了之。

消防局一名不願具名幹部指出，朱科長的行為大家早有耳聞，但依局內規定，科員以上就要督促同仁勤務，所以不管朱怎麼調，他都有督勤權，同仁敢怒不敢言，盼局長能妥善處理這件事。

據悉，該文件簽核到副局長翁藝瑛手中時，她認為這樣懲處非常不妥，甚至直接到分隊了解狀況，更在懲處的公文中寫著「休假於分隊睡覺是否違反規定，建請提督導月報討論」，再上呈給局長參考。

基隆消防局長撤懲處

基隆市消防局長陳龍輝表示，這事件屬內部管理問題，在近一次督導月報時提出討論，並做成決議，基本上當日輪休的同仁，是可以在寢室補眠，已撤銷對同仁的懲處。

朱科長︰為了榮譽

朱科長受訪時避重就輕表示，一切都是為了局的榮譽，有違規就照規定辦理，同仁如有問題可提出來，待開會討論達成共識再作定論。