視訊119助定位 墜崖老夫婦獲救

2018-02-25

〔記者陳恩惠、花孟璟／綜合報導〕智慧型手機除了影音、娛樂等功能，若運用得宜，還能拿來救人！近日女登山客陳虹年發現一對7旬老夫婦滑落山坡，現場雖因訊號不佳，無法進行衛星定位，但她靠著台北市消防局推出的「視訊119」App，仍讓搜救人員找到所處地點，並順利救出老夫婦；她的義舉被分享到臉書「登山健行自組隊」社團後，更獲得逾3千名網友按讚。

2月1日午後，陳女和林姓友人前往北市士林區平菁街賞櫻，走在尾崙圳古道時，突然聽到有人呼喊：「救命呀！上面有人嗎？拜託救救我們！」探頭一看才發現，一對77歲周姓老夫妻，因誤踩圳道旁的滑石，摔落至少5公尺深的邊坡。

陳女報案時，北市消防局勤指中心人員表示，這對夫婦其實早在當天下午1時許就打119求救，但因兩人無法回報正確位置，手機訊號又在陽明山區四處飄浮，導致救難人員「找嘸路」，遲遲無法救援。

陳女得知此事後，立刻在消防局人員指示下，下載消防局去年推出的「視訊119」App，這才順利透過視訊助勤指中心連線、定位，救難人員隨即趕抵現場救出周姓夫婦。

至於日前在八通關古道滑落山溝的中央大學登山社成員王志誠，搜救行動仍持續進行中，搜救人員昨以繩索下切200米，找到疑為王男所有的大背包，但仍未發現王的身影。