苗栗舞龍噴火氣／上千觀眾前 2支龍隊開幹

2018-02-25

大學生被打倒在地

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕客委會客庄十二大節慶之一的苗栗市元宵（火旁）龍活動，昨以祥龍點睛儀式揭開序幕，不料舞龍競技開始前，兩支龍隊竟在上千名觀眾面前爆發鬥毆衝突，造成國立聯合大學19歲黃姓男學生眼角受傷掛彩，創下公辦（火旁）龍活動20年來首度在會場開幹的紀錄；苗栗市公所表示，將要求龍隊領隊加強紀律。

（火旁）龍是苗栗市客庄的元宵民俗活動，1998年起獲苗栗市公所大力行銷，從早期的地方民俗活動，蛻變為台灣知名的元宵節慶典，被列為「客庄十二節慶」之一。今年適逢活動20週年，市公所還特別邀請糊龍師傅指導聯大土木系學子，自去年9月起利用週末假日製作傳統客家龍，同時進行舞龍訓練。

包括聯大土木系學子在內的9支龍隊，昨上午在苗栗市玉清宮進行祥龍點睛科儀，吸引上千名觀眾爭睹。沒想到，龍隊退場時，聯大土木系龍隊疑被民間企業「俐興裝潢」的龍隊圍住，無法退場，雙方在眾人面前爆發激烈衝突；過程中，聯大黃生慘遭俐興裝潢成員打傷眼角，會場工作人員與警方隨即上前阻止，防止事態擴大。

苗栗警分局指出，俐興裝潢龍隊自知理虧，事後已向黃生致歉並給予慰問紅包，而傷勢不嚴重的黃姓大學生隨後仍照常參與舞龍的競技演出，並表示願與對方和解。

俐興裝潢龍隊道歉

苗栗市公所則表示，以往也曾有龍隊退場時，在休息區發生衝突的案例，但在會場上當眾開打，還是20年來頭一遭，將要求龍隊領隊加強約束紀律。