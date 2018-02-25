亡命男擄舊愛開房間 美眉赤腳逃命

2018-02-25

〔記者王捷／台南報導〕綽號「鱸魚」、曾犯下多起槍擊案的台南角頭羅煒喻，月初入監前，持槍強押在酒店上班的何姓前女友一起跑路，還搶走何女手機，恐嚇「若逃走就開槍」；何女被控制兩天後，趁羅男在旅館吸毒睡著，才躡手躡腳地溜出房間報案，連鞋子也不敢穿上，生怕腳步聲吵醒羅男。事後她低調表示不想提告，只希望獄方不要再把羅男放出來。

角頭入監前挾前女友落跑

警方到場後，在旅館房內起出一把土耳其小衝鋒槍及一把蠍式衝鋒槍，詢後依違反槍砲彈藥管制條例將羅送辦，檢方隨即聲押獲准。

警方調查，31歲羅男原是台南角頭的司機，在該角頭因案逃往東南亞後，才接手角頭身旁一票小弟，自立門戶。近年來，他在台南、高雄等地犯下多起槍擊案，去年被逮後獲交保，正在籌劃逃往海外；一名道上人士透露，由於「鱸魚」隨身帶槍，情緒又不穩，連道上兄弟看到都會害怕，是相當危險的一號人物。

前女友被軟禁兩天逃出

本月初，不想隻身跑路的羅男，突然跑進20多歲的何姓前女友家中，持槍脅迫何女陪他逃亡，擔心跑路計畫曝光的他，除搶走何女手機並關掉GPS定位，還冒充何女身分，一一傳訊告知何女朋友有「出國打算」，要朋友別擔心。

何女被羅男控制兩天，都在車上過夜，直到2月3日下午，羅疑似想洗澡、吸毒，才帶著何女到汽車旅館投宿。何女趁羅吸毒後睡著，赤腳小心翼翼地離開，直到順利走出房門，才立刻拔腿狂奔到汽旅櫃台求助，請櫃台人員報案。

角頭被收押 女盼終結惡夢

警方到場時，飽受驚嚇的何女幾乎情緒潰堤，透露當初是自己拿錢替羅交保，不料羅竟是如此可怕的恐怖情人；據了解，何女獲救後已立刻搬家，但這幾天仍做惡夢，直到得知羅被收押才鬆了一口氣，只盼這次羅能真的入監服刑，徹底遠離她的生活。