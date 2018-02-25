中國偷渡犯驟減 換東南亞移工流竄

遣返偷渡犯剩兩位數
〔記者王冠仁／台北報導〕正當民眾還沉浸在農曆春節氣氛中，不少收容所戒護人員想起，以往每年此時很多中國偷渡犯都吵著要回家、打電話、寫信，十分頭疼。如今，此現象已不復見，原來去年中國偷渡犯人數只有數十人，不同以往動輒4、5000人「盛況」，取而代之的是，每年都有數萬名行蹤不明的外籍移工在台流竄，這些行蹤不明者也成為我國治安的新課題。
移民署統計，1989到1994年是中國偷渡犯「尖峰期」，每年遣返人數3000人起跳，1993年更「創紀錄」達5986人。移民署官員說，若加上偷渡入境的黑數，粗估當時每年至少有上萬名中國偷渡犯來台。
一名資深警官說，現今隨著中國沿海一、二線城市崛起，就業人力需求量大，加上兩岸小三通，開放依親、自由行等合法的管道十分暢通後，中國偷渡來台人數開始銳減。2005年遣返中國偷渡人數「跌破」千位數，只有595人，此後仍越來越少，到了2015年只有7位，是首次遣返人數出現個位數。
越南偷渡已超過中國
移民署說，自2011年起，我國查獲的偷渡犯，越南籍人數已超過中國籍；去年截至10月，遣返的越南籍偷渡犯186人，中國籍23人。
專勤隊員分析，雖我國新南向政策讓部分東南亞國家人民能以免簽證方式來台，但越南是「有條件式免簽」，可能有不肖人蛇集團吃定部分越南民眾不懂相關規定，每年仍能抓到越南偷渡犯。
行蹤不明移工逾5萬人
另名移民署官員說，現在令人頭痛的是許多東南亞國家人民，來台後逾期居留，四處躲藏打黑工。他們大多是為了省仲介費才鋌而走險，儘管移民署針對特定地點加強掃蕩，同時輔以協助媒合回國職位等軟硬兼施，但行蹤不明移工人數仍逐年增加。
移民署統計，2008年在台行蹤不明的外籍人士約2萬5000人，截至去年底，在台行蹤不明的外籍人士卻「翻倍」，達到5萬2317人，其中越南籍2萬5126人、印尼籍2萬3785人。