眼紅4歲童拿i6 工人搶了就閃

2018-02-25

〔記者吳政峰／台北報導〕黃姓工廠技術員去年到北市萬華一間早餐店用餐，見4歲男童小右（化名）獨自拿著iPhone 6在看影片，竟恃強凌弱，一把將小右手上的手機搶走，迫不及待走到附近大樓把玩手機，甚至連被逮時都還滑個不停；台北地院審理認定，黃男故意對兒童犯搶奪罪，應加重其刑，將他判刑9月。

媽如廁 獨留娃在早餐店

據悉，月薪3萬元的黃男一直憧憬著能夠擁有iPhone，去年10月8日早上8點半，他到萬華一間早餐店用餐，看到隔壁桌的小右正手持自己夢寐以求的iPhone 6，見小右媽媽暫時離開，身旁沒大人，立刻仗著自己力大，硬生生從小右手中抽走手機。

當天跟媽媽一起去早餐店用餐的小右，因為媽媽尿急去廁所，拿著媽媽手機看影片打發時間，沒想到看不到1分鐘，手機就被素不相識的叔叔一把抽走，當場號啕大哭。媽媽小解出來後，發現兒子大哭，追問出竟遭惡男搶走手機，立刻報警。

調監視器 逮到滑手機工人

警方調閱監視器畫面，發現黃男得手後隨即離去，但淡定地走到附近獅子林商業大樓當起低頭族，研判他自認為是從小男童手中搶走手機，應不至於立即遭到圍捕，才沒加速狂奔而去。

黃男落網後，坦承自己拿走小右手機，辯稱不知此舉已觸犯本刑6月以上的搶奪罪，檢警告知他涉嫌搶劫後，黃男悔不當初、頻頻道歉。法官認定，黃男的劣行害小右受驚甚鉅，但考量他承認犯行，犯後態度尚可，判刑9月，可上訴。