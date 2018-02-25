院檢互槓／有人批減損司法威信 有人挺有助保障人權

2018-02-25

〔記者吳政峰／台北報導〕對於院檢互槓情況頻傳，民間司改會執行長陳雨凡表示，現行制度下，檢察官若對法官的判決或裁定不服，都可上訴或抗告，非無救濟途徑，若一時不滿就口出批評，對雙方均非好事；司法革新生命尊嚴維護協會會長莫錫麟則從制衡觀點來看，認為：「槓得越厲害越好！」

司法人權進步協會理事長何俊英認為，檢察官是辦案先鋒，在判決不如預期時出現情緒反應，可以理解，但他呼籲雙方應在體制內對話，例如檢察官可在上訴理由中載明原審判決的認事用法哪裡有誤，法官也可在判決書上載明判決原因，減少言詞摩擦，才能提升民眾對司法的信賴。

陳雨凡以日前發生的彰化院檢互槓為例，強調檢察官如不服裁定，依法可提抗告，且院、檢、辯各有立場，審理期間出現言詞激烈交鋒本是常態，只要不涉及人身攻擊，均應受尊重，但該案中雙方不但互槓，還傳出法院、地檢署特地協調接續處理作為，其實是多此一舉，反令外界產生諸多揣測。

司法革新生命尊嚴維護協會會長莫錫麟認為，檢察官與法官互槓非壞事，雙方對案件的意見不同，可能會在思辨上擦出火花，進而互相理解、牽引，達到公平審判的目標，長遠來看，反而有助於提升民眾對司法的信任。莫表示，律師、檢察官、法官的立場本來就不應一致，若全部同一陣線，當事人權益反會缺乏保障。