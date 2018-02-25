車手取款失風判無罪 檢批匪夷所思

2018-02-25

〔記者林嘉東／基隆報導〕走私毒品和運毒犯都獲法院無罪判決，民眾熟知的詐欺案取款車手，在取款時失風，也出現無罪判決。

賴比瑞亞籍車手葛瑞森去年來台，向被跨國愛情騙子騙得團團轉的女醫師收取新台幣100萬元現金，在取款現場被埋伏警方當場逮捕，未料法官將他判處無罪；檢方昨表示，該判決明顯違背經驗法則，將上訴到底。

判決指出，50歲女牙醫Judy，去年透過網路通訊軟體結識美籍杜拜男子尼可拉斯，被對方柔情攻勢迷得團團轉，對方說有貴重物品要運送來台需運費、保險費等，女牙醫分5次匯出10萬餘美元（約台幣305萬元）至對方中國帳戶。尼可拉斯又進一步指派葛瑞森來台，前往診所再向被害人收取100萬元現金，女牙醫堅信遇到真愛，執意付款，家人則報警，警方在取款現場逮獲葛瑞森，檢方起訴。

稱幫人取款又說不出身分

基隆地院認為葛瑞森手機中沒有可疑通聯紀錄，還認為Judy與尼可拉斯通聯時都以夫妻相稱，葛瑞森應是認為夫妻間有金錢往來很正常，才會前來取款，據此判他無罪。

檢方要上訴到底

基隆地檢署強調，葛瑞森說幫人取款，卻說不出該人身分與聯絡方式，這種抗辯竟也獲法院採信，且詐騙集團的車手都只負責取款，根本不會知道取款原因，法院卻要檢方舉證車手與集團間關係，令人匪夷所思。