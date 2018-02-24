怨傳播妹年初七還加價 8男被扁

2018-02-24

〔記者許國楨／台中報導〕誇張，大年初七還漲價！

劉姓男子前天與友人到台中市一家自助式KTV唱歌，席間找來傳播妹助興，不料結帳時傳播妹竟以過年為由，加收每節200元，劉男等人認為初七還加價太不合理，一度與對方爆發口角，後來雖付清帳款，仍被載送傳播妹的陳姓司機撂人圍堵，雙方當街上演全武行；警方到場後將雙方共12人帶回，訊後依傷害罪嫌及違反社會秩序維護法偵辦。

對此，經紀公司業者「小信」表示，除夕到大年初五確實會漲價，即使每節50分鐘坐檯費從1000元增加到1500元，客人多能接受，但本案業者到了大年初七還加收200元，並不合理。

警方調查，33歲劉男前天深夜找來7名友人，到北屯區崇德路上一家自助式KTV唱歌，席間找來8名傳播妹陪酒助興，每人各點4節，一直喝到昨天凌晨4時才結束；結帳時，傳播妹以春節漲價為由，要求每節加收200元，導致總費用從原本的3萬2000元變成3萬8400元，劉男等人不滿被敲竹槓，當場與傳播妹發生口角。

最後劉男等人雖已付清費用，仍引起載送傳播妹的30歲陳姓司機不滿，陳隨即委託綽號「小楊」的友人召集多名男子到場，並持球棒毆打正要分乘計程車離開的劉男等人，雙方當街上演全武行。

台中市警第五分局獲報後出動快打部隊，將劉男一方8人、陳男一方4人全數帶回，因劉男等3名傷者堅持提告，警方訊後依傷害罪嫌將陳男等人送辦，另依違反社會秩序維護法向雙方開罰。