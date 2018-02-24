逆子餓死母兄 「有些許悔悟」逃死刑

2018-02-24

反廢死：還有什麼罪可判死？

〔記者黃建華、王捷／綜合報導〕50歲無業男子龔信綦沉迷賭博電玩，把母親積蓄花光，無力負擔中風老母和哥哥的療養院費用，去年5月竟將母、兄接回家，活活餓死兩人，還故佈疑陣寫遺書燒炭、伴屍超過兩週，直到警方陪同衛生局人員進行登革熱防疫上門噴藥，才揭發這起駭人聽聞的命案。高雄地檢署依殺害直系血親尊親屬罪起訴，求處極刑；高雄地院認定龔犯後有悔意，並非全無教化可能，僅判龔男無期徒刑，讓他逃過一死。

反對廢除死刑全國後援會總召集人陳正育昨表示，龔信綦很清楚這樣做家人一定沒辦法活下去，且任令他們在極度痛苦中飢餓至死，法官如果不判死刑，將來模仿犯會不斷增加，這就是台灣治安越來越敗壞的主因，「法官的『可教化』造就了台灣治安的敗壞，殘忍殺害兩位至親都不判死，台灣還有什麼罪可以判死刑？」

龔出庭時極力為己脫罪，他辯稱，母親在二次中風前，手腳都不靈活，算是小中風，2017農曆年前就曾交代他，如果二次中風，就不要讓她再痛苦，她辛苦一輩子，不希望再受折磨；母親曾多次在家中、醫院、安養院向他表示，不希望再繼續痛苦下去，希望他幫她解決。龔信綦只承認觸犯加工自殺罪。

龔還說，哥哥中風快10年，2015年中秋節，他跟姊姊去探視哥哥時，哥哥也曾跟他說，如果可以就幫他解決，他不希望再受痛苦。

合議庭不採信其說法，傳喚安養中心負責人作證及根據龔母就醫資料，龔母二次中風後已無法言語，且住進安養中心時，照顧者有時跟她講話，她還會笑等語，看不出有尋死、放棄治療等言語或舉動。

合議庭認為，龔信綦承認犯案，因失業後沉迷網咖、彩券等賭博遊戲，入不敷出，萌生拒養、殺害兩人，犯罪情節重大；但他對犯行坦承不諱，表示「我錯了」，多次對其殺害母、兄的行為表示歉意及深感懊悔。

一審認為龔「確有些許悔悟之心，並非全無教化可能，難認定是全然泯滅人性之人」，起訴書對龔求處極刑，容有未洽；合議庭審酌後，就其殺害胞兄判有期徒刑12年，殺害母親部分判無期徒刑，應執行無期徒刑、褫奪公權終身，本案仍可上訴。