賊連人帶車偷 2娃淡定被丟包

糊塗媽下車購物沒熄火
〔記者洪臣宏／高雄報導〕離譜！高雄市一名朱姓糊塗媽媽，昨沒將轎車熄火，就逕自下車走進超商購物，不到2分鐘後她步出超商，車子不但消失，車上3歲、5歲2名稚女還被竊賊連人帶車一併載走，近1小時後朱婦接獲竊賊電話，才連忙趕往約5公里外的另家超商，找回被丟包的愛女；警方目前已掌握嫌犯為一名李姓慣竊，正全力追緝中。
5歲小姊姊告訴警方，一名陌生男子突然上車把車開走，她和妹妹不敢哭鬧，安靜坐在車內，後來男子問她：「知不知道媽媽電話？」她急忙報出號碼，她和妹妹隨即被男子丟包在一家超商前，男子沒有下車，只說：「妳們在超商內等媽媽。」
警方調查，昨日上午8時許，35歲朱婦開車載2名女兒到小港區廠邊三路、宏平路口的超商，她心想只是買個東西，很快就會出來，沒將車熄火逕自下車購物，不料出來時發現2名愛女跟著車子不翼而飛，急忙向小港警分局報案。
賊來電 5歲姊姊報的
過了近1小時，朱婦的手機接獲未顯示號碼的來電，原來是歹徒從5歲小姊姊口中問出朱婦電話，致電告知已將她的女兒放在前鎮區和誠街、草衙二路的超商，員警隨即陪同朱婦趕往現場，見2名稚女望著店外等待，兩女一直保持鎮定，直到看到母親，才奪門奔出、一臉驚恐抱著母親啜泣。飽受驚嚇的朱婦見愛女失而復得，也忍不住號啕大哭。
偷車賊前一天才犯案
警方透過監視器畫面，查出偷車賊為有竊盜、毒品等前科的李姓男子，李男前天中午才在小港區高松地區一家超商前以同樣手法犯案，遭小港警方逮捕，不料他才被法院裁定無保請回不到1天，又犯下如此離譜的案件。